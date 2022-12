Comment réagira Kaïs Saïed à la confirmation de Joey R. Hood ?

Le Sénat américain a confirmé, mercredi 21 décembre 2022, la nomination du diplomate Joey R. Hood, en tant que nouvel ambassadeur des États-Unis en Tunisie. Le diplomate américain, nommé par Joe Biden en juillet, avait tenu à l’époque des propos qui avaient fait jaser le président tunisien. Il est très peu probable que Kaïs Saïed accueille à bras ouverts le nouvel ambassadeur américain, qui devra succéder à Donald Blome.

Devant la commission des relations étrangères du Sénat, Joey R. Hood avait tenu un discours très critique à l’encontre des mesures du chef de l’Etat, indiquant que « les actions du président Kaïs Saïed dans l’année dernière suspendant la gouvernance démocratique et consolidant le pouvoir exécutif ont soulevé de graves questions. Les États-Unis, seuls et en coordination avec ses partenaires du G7, ont plaidé pour un retour rapide à la gouvernance démocratique ».

Joey R. Hood avait aussi souligné qu’en tant qu’ambassadeur, sa priorité absolue était « la sûreté et la sécurité des Américains vivant et visitant la Tunisie », ajoutant que sa seconde priorité serait « d'aider à mettre la Tunisie sur une trajectoire plus stable et plus prospère ».

Il avait, par ailleurs, qualifié la situation politique actuelle de « alarmante », pointant du doigt « la dégradation des normes démocratiques et des libertés fondamentales au cours de l'année écoulée, annulant de nombreux acquis durement obtenus depuis le renversement de la dictature en 2011 ».

Deux jours plus tard, le président de la République Kaïs Saïed a convoqué son ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, pour lui communiquer sa rogne. La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, a-t-il insisté notant le droit des peuples à décider de leur destin. Kaïs Saïed a fait savoir son rejet à toute forme d’ingérence étrangère dans les affaires internes de la Tunisie soulignant, alors, que le pays est souverain et que sa souveraineté intérieure revient au peuple tunisien.

S.T