Le décret sur la fondation Fida publié dans le Jort, mais pas la LF 2023

Le décret relatif à l’organisation administrative, financière et aux modes de fonctionnement de la Fondation Fida vient d’être publié, jeudi 22 décembre 2022, dans le journal officiel, sans qu’il ne soit accompagné par d’autres textes.

Il convient de noter dans ce contexte, que le décret relatif à la fondation Fida a été examiné et adopté lors du dernier conseil ministériel présidé par la cheffe du gouvernement Najla Bouden. Or ce conseil ministériel avait été consacré principalement à l’adoption du projet de la loi de Finances 2023 et au budget économique, sauf que ces deux lois cruciales pour l’économie nationale n’ont toujours pas été publiées au Journal officiel.

Tout laisse, donc, entendre que ces deux lois sont encore entre les mains du locataire de Carthage qui ne les a toujours pas paraphées. Kaïs Saïed serait-il encore en train de les examiner ou les a-t-il carrément renvoyées à « l’expéditeur ».

S.H