Attayar : le peuple a adressé un message clair ôtant la légitimité à Kaïs Saïed

Le parti Attayar vient de rendre public un communiqué, jeudi 22 décembre 2022, pour revenir sur les résultats du premier tour des élections législatives, considérant que le boycott historique de 90% des Tunisiens, est un message clair du peuple qui ôte toute légitimité et légalité à Kaïs Saïed et ferme la parenthèse de son projet absurde.

Le parti Attayar a appelé Kaïs Saïed et l’instance des élections à arrêter ce qu’il a qualifié de "mascarade". Dans ce contexte, le parti a fait porter la responsabilité politique et juridique au président de la République et à l’Isie, notamment en rapport avec la dilapidation des deniers publics. Il a, également, fait porter la responsabilité directement à Kaïs Saïed quant à la détérioration des indicateurs sociaux et économiques.

Attayar a assuré qu’il œuvrerait, avec les autres partis sociodémocrates, à présenter une alternative capable d’accélérer la fermeture de cette parenthèse absurde et de protéger l’État contre les dangers du vide.

S.H