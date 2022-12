Le 1er marché citoyen et solidaire « Souk El Kahina » organisé par Enda

100 artisans et petits producteurs agricoles et agro-alimentaires réunis pour célébrer notre patrimoine

1ère édition du marché « Souk El Kahina » du 22 au 25 décembre 2022, à la Cité de la Culture de Tunis, à partir de 10h.

Enda organise la première édition du marché citoyen et solidaire « Souk El Kahina ». 100 artisans, de petits producteurs agricoles et agroalimentaires, des 24 gouvernorats de la Tunisie, sont réunis à cette occasion.

Le marché propose une exposition riche et variée des produits du terroir, du patrimoine régional, de l’artisanat, des produits agricoles et agro-alimentaires ainsi que des produits labellisés « équitable El Kahina ».

Enda inter-arabe et Enda Tamweel, avec l’appui de leurs partenaires, s’associent pour cet événement

L’ONG Enda inter-arabe, l’institution de micro-finance Enda Tamweel et leurs partenaires, se sont mobilisés pour soutenir les artisans et les petits producteurs touchés ces dernières années par les crises sanitaires et économiques consécutives.

Regroupant une communauté de plus 450 000 clients, dont 15 000 artisans et 150 000 petits producteurs agricoles et agro-alimentaires, Enda a invité une centaine d’entre eux lors de cette première édition du marché citoyen et solidaire « Souk El Kahina » pour les appuyer dans la commercialisation de leurs produits et le développement de leurs marchés. C'est une opportunité pour tisser des liens entre eux, accéder aux circuits courts de commercialisation, et prendre contact avec des acteurs de la distribution et de la commercialisation, tels que les concepts stores, les commerçants ou les exportateurs de produits du terroir, etc.

Essma Ben Hamida, co-fondatrice de l’ONG, affirme « Les métiers de l’artisanat sont des métiers assez précaires. Les artisans ont considérablement souffert ces dernières années de la crise sanitaire et économique. De même, les petits producteurs agricoles sont frappés par les conditions climatiques et les multiples crises. Trouver des débouchés à leurs produits demeure un problème épineux pour cette communauté de micro-entrepreneurs financés par Enda tamweel et accompagnés par Enda inter-arabe. C’est pour cela que les deux institutions ont décidé d’organiser cette première édition en invitant une centaine d’entre eux à se rendre à la capitale pour exposer leurs produits et faire découvrir leur travail et leur savoir-faire au plus grand nombre. Si le concept réussit cette année, Enda s’engagera à en faire un événement annuel »

Les partenaires d’Enda au rendez-vous

A la marge de cet événement, Enda fête aux côtés de ses partenaires nationaux et internationaux la clôture du projet « Commerce équitable : Souk El Kahina ». Ce projet a été réalisé avec l’appui financier et technique de l’Agence Française de Développement, la Caisse de Dépôt et de Consignation, Expertise France et le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche. Il a initié le premier circuit de commerce équitable local en Tunisie, et a permis l’accompagnement de 16 Organisations Professionnelles Agricoles, regroupant 2 000 petits producteurs, la création de 5 structures de transformation agro- alimentaire, ainsi que la création/consolidation de plus de 1 000 emplois, dans les gouvernorats de Nabeul, du Kef et de Sidi Bouzid.

Près de 150 produits labellisés « équitable El Kahina » seront présents lors de cette première édition du marché citoyen et solidaire « Souk El Kahina », en attendant d'autres éditions plus prometteuses encore.

Le rendez-vous à ne pas manquer !

Le marché citoyen et solidaire « Souk El Kahina » est l'occasion pour les artisans et les petits producteurs de vendre leurs créations et leurs produits, et de développer leurs marchés.

Enda espère que cette première édition fera écho, afin d'en faire un rendez-vous annuel pour soutenir la production et la consommation responsable, et encourager le consommer local en Tunisie !