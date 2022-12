Naoufel Amira : l'accord entre les pharmaciens et les caisses sociales prend fin le 31 décembre 2022

Imprimer





Le président du Syndicat des pharmaciens, Naoufel Amira a affirmé que le Tunisien pouvait accepter la pénurie de lait, mais pas celle des médicaments. Il a considéré que le Tunisien s'était habitué à l'accès facile aux médicaments. Il a assuré qu'il n'y avait pas de pharmacies de nuit en Europe. Il y a des officines de garde et non des établissements travaillant exclusivement le soir.





Invité le 22 décembre 2022 à l'émission "Youm saïd" animée par Rim Ben Chaalia et diffusée sur les ondes de la Radio Nationale, Naoufel Amira a affirmé que la crise au niveau du secteur des médicaments résultait en partie de l'instabilité politique. Il a rappelé que 18 personnes ont été nommées à la tête du ministère de la Santé en seulement dix années. Ceci ne permet pas la mise en place des réformes nécessaires. M. Amira a évoqué le manque de courage de la part des décideurs. Il est, aussi, revenu sur la crise au niveau des finances publiques. Concernant la crise au niveau des caisses sociales, le président du syndicat des pharmacies a expliqué que l'accord entre ces établissements et les pharmaciens prenait fin à la date du 31 décembre 2022. Il a, aussi, indiqué que le gouvernement n'a pas manifesté son envie de renouveler l'accord en question.

Naoufel Amira a indiqué que l'Algérie avait réussi à dépasser la crise en séparant le secteur pharmaceutique et celui de la santé. Il a expliqué qu'un ministère chargé du secteur de l'industrie pharmaceutique a été mis en place en Algérie afin de débloquer la situation. Le président du syndicat des pharmaciens privés a assuré que la Tunisie pouvait avoir recours à des solutions gratuites et faciles à mettre en place. Il a souligné l'importance d'améliorer la gouvernance au niveau des institutions de l'État et la numérisation. Ceci permet de lutter contre la contrebande de médicaments.

« Les producteurs nationaux souffrent du manque de matières premières... Le ministère du Commerce fixe les prix des médicaments... Nous devrions mettre en place une commission chargée de la chose... Pour ce qui est du prix des médicaments importés, les écarts causés par la dévaluation du dinar sont pris en charge par la Pharmacie centrale... Pour quelle raison doit-elle procéder à des prises en charge ou à des compensations alors que le même produit est disponible sur le marché local », a-t-il déclaré.

Naoufel Amira a précisé que la pénurie concerne entre 270 et 300 médicaments selon l'Observatoire national des médicaments. Il s'agit du chiffre enregistré tout au long de l'année 2022. Ce chiffre ne dépasse pas d'habitude la barre des cent médicaments. Il a indiqué que deux laboratoires pharmaceutiques ont définitivement quitté la Tunisie. Il a affirmé que la seule issue à cette crise était la révision du cadre législatif. Il a expliqué que le secteur était régi par une loi datant de 1997.