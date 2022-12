Des températures anormalement élevées en décembre : les Tunisiens réagissent

Les effets du réchauffement climatique commencent à se concrétiser à vue d’œil dans le quotidien des humains. Pourtant, depuis des décennies des experts, des politiques, des militants écologistes n’ont eu de cesse de tirer la sonnette d’alarme.

Cependant, les lanceurs d’alerte n’ont pas été pris au sérieux. Entre déni, intérêts économiques et théories du complot, la question climatique avait été reléguée au second plan. Ce n’est que maintenant que les humains se rendent compte du danger qui les menace. Trop tard. La planète se dirige vers les points de basculement et le développement de la vie moderne fait qu’il serait difficile d’inverser le processus.

En Tunisie, au mois de décembre, gros manteaux, pulls en laine et autres bottes et cache-cols restent dans les placards. Les températures anormalement élevées pour la saison intriguent les Tunisiens. Comme d’habitude les internautes ont déroulé leur humour mordant face à une situation anormale. Mais derrière l’humour, une prise de conscience commence à se dessiner et une inquiétude à pointer.

« Je pense louer une maison en bord de mer ! », « Se préparer pour l’hiver en achetant un manteau à 500dt, puis se retrouver avec une météo printanière. Rendez-moi mon argent ! », « La FIFA a organisé la Coupe du Monde en hiver pour éviter la chaleur et finalement on se retrouve en été », « Cette histoire de réchauffement climatique n’était apparemment pas une blague ! », « Ours polaires et pingouins, on vous présente nos excuses ! »…

I.L.