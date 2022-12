Entrée en bourse de la société Assurances Maghrebia Vie : performances et perspectives en chiffres

Imprimer

A l’occasion de son entrée en Bourse, la société Assurances Maghrebia Vie a organisé, mercredi 14 décembre 2022, une communication financière tenue à l’hôtel Occidental aux Berges du Lac, en présence notamment du président du Conseil d’administration de la société Mohamed Nabil Essassi et du directeur général Habib Ben Hassine.

Assurances Maghrebia Vie est un acteur de référence de l’assurance vie en Tunisie depuis 1973. Elle est la deuxième société du Groupe Maghrebia à faire son introduction en Bourse.

Filiale d’UFI Group, elle est la première société spécialisée en assurance vie en termes de résultat net et de fonds propres et la deuxième en termes d’actifs gérés. La société fait partie du groupe Maghrebia qui a démarré ses activités en 1973 comme assureur monobranche spécialisé en assurance vie à travers sa compagnie ASSURANCES MAGHREBIA avant d'obtenir en 1974 son agrément multibranches. En 2021, elle s’est accaparée de 12,7% de part de marché. Les produits d’Assurances Maghrebia Vie sont distribués sur l’ensemble du territoire national grâce à 225 intermédiaires entre producteurs vie agréés, réseau d’agences, courtiers, bureaux directs, banques et institutions de micro-finance.

S’agissant des raisons de cette introduction en bourse, Mohamed Nabil Essassi a expliqué que l’objectif est de renforcer davantage leurs fonds propres afin de réaliser le programme de développement notamment la transformation digitale et l’innovation de produits, le développement des réseaux de distribution, le développement à l’international dans des marchés à haut potentiel et la contribution active au développement durable.

En effet, conscientes des enjeux économiques et financiers, les orientations stratégiques de la société s’articulent autour de cinq axes majeurs :

Accroître sa rentabilité et renforcer ses fonds propres

Anticiper les tendances des marchés en termes de produits, innovation et de nouvelles technologies

Développer les nouveaux réseaux de distribution, la Bancassurance, la Micro-assurance et la vente directe

Consolider la qualité de ses services et le taux de satisfaction de ses clients

Renforcer sa démarche en matière de responsabilité sociétale des Entreprises (RSE).

Côté performances, sur la période 2019-2011, l’activité Maghrebia Vie a surperformé celle du secteur en affichant un TCAM des primes émises nettes de 16,22% contre 12,5% pour l’ensemble du secteur de l’assurance vie en Tunisie. En 2021, la société a émis 91,75 millions de dinars (MD) de primes. Pour cette même période, l’activité épargne représente 71,07% du total des émissions alors que l’activité prévoyance a atteint 29,24%.

Pour sa part, l’activité placement a rapporté 442,7 MD, les produits financiers nets de la société ayant évolué en moyenne de 28,33% entre 2019 et 2021 avec un rendement financier moyen de 7,56%.

La société a réalisé un résultat net de 12,6 MD en 2021, soit une rentabilité moyenne de 12,4% sur trois ans. Elle a affiché une marge de solvabilité de 293% dépassant largement la marge réglementaire exigée. La société dégage ainsi un excédent de capital qui pourrait offrir une flexibilité supérieure pour investir dans la croissance de l’activité. Le rendement de ses fonds propres (ROE) a atteint 20,94% en 2021.

En ce qui concerne 2022 et jusqu’au 30 septembre 2022, Assurances Maghrebia Vie SA ont réalisé un chiffre d’affaires de 69,6 MD pour 70,1 MD budgétisés (soit un taux de réalisation de 99,23%, ndlr). La charge nette de sinistres a atteint 25,8 MD et les placements 480,6 MD.

Côté prévisions, le business plan prévoit une croissance moyenne des primes émises nettes de 11,53% entre 2022 et 2026, passant de 99,7 MD en 2022 à 158,3 MD en 2026. Le résultat net s’apprécierait en moyenne de 15,82% pour atteindre 26,2 MD en 2026 contre 14,3 MD en 2022, soit une rentabilité nette moyenne pour cette période de 15,55%.

Toujours selon ce business plan, les placements et produits financiers prévisionnels passeraient de 483,2 MD en 2022 à 834,4 milliard de dinars en 2026, pour un rendement financier moyen de 8,58%. Pour leur part, les fonds propres évolueraient de 113,6 MD en 2022 à 165,6 MD en 2026, soit un ROE moyen de 16,63%. La marge de solvabilité cible atteindra, quant à elle, 395,4% en 2026, soit quatre fois le minimum légal exigé.

La société table sur la distribution de 45% du bénéfice net : le montant distribué doublera presque, passant de 6,4 MD en 2022 à 11,8 MD en 2026, soit une évolution moyenne des dividendes de 16,3%.

« Des objectifs sur lesquels nous nous engageons et nous remercions d’avance les actionnaires qui nous ferons confiance », a affirmé M. Ben Hassine.

Mourad Ben Chaâbane, le directeur général de Mac SA, l'intermédiaire en bourse introducteur, a souligné, pour sa part, que le groupe UFI est connu pour réaliser les business plans qu’il met en place. D’ailleurs, le DG a assuré que le business plan proposé est « réaliste ».

M. Ben Chaâbane a aussi précisé que pour le placement global 30 MD ont été déjà signé et que malgré la crise, et par rapport à l’OPF, il y a une demande sur le marché.

Autre chose importante, le DG a noté que le marché n’est pas mature, offrant des possibilités importantes de développement. En effet, l’activité assurance-vie demeure sous exploitée en Tunisie avec une part de marché de 25,5% et un taux de pénétration de 0,6%.

Pour sa part, Mohamed Nabil Essassi a spécifié que le développement des produits de microfinance pour les promoteurs d’Enda Tamweel a permis de rapporter 400.000 nouveaux clients, doublant de ce fait leur nombre de clients.

Interrogé sur la faiblesse du taux de pénétration de l’assurance-vie Habib Ben Hassine a considéré qu’il s’agit d’un problème culturel.

Par rapport à certaines pratiques sur le marché et en réponse à une question, le DG a assuré que le client a le choix de choisir son assureur et que la vente par inclusion est illégale.

L’opération proposée porte sur la mise sur le marché, dans le cadre de cession de la part et d’augmentation de capital en numéraire, sur 7.500.000 actions, soit 30% du capital social de la société au prix de 6,080 dinars (Valeur Nominale = 1 dinar),

Rappelons que les actions émises dans le cadre de cette offre porteront jouissance à partir du 1er janvier 2022. Le démarrage des souscriptions pour le public démarrera le jeudi 15 décembre 2022 pour une période de neuf jours, se terminant le vendredi 23 décembre 2022 inclus.

L’opération porte sur une levée totale de 45,6 millions de dinars répartie comme suit : 30,4 millions de dinars au titre d’une augmentation de capital en numéraire portant le capital de 20 millions de dinars à 25 millions de dinars et 15,2 millions de dinars au titre de la cession d’actions par les anciens actionnaires.

L’introduction en Bourse se fera par le moyen de :

Une Offre à prix ferme (OPF) de 1.875.000 actions représentant 25% de l’offre au public.

Un placement global de 5.625.000 actions, soit 75% de l’offre au public, auprès d’investisseurs institutionnels désirant acquérir au minimum pour un montant de 250.000 dinars.

L’opération est pilotée par Mac SA, intermédiaire en bourse introducteur et évaluateur.

Notons que le Conseil du marché financier (CMF) a octroyé le 8 décembre 2022 son visa au prospectus portant sur l’Offre à prix ferme (OPF), le placement global et l’admission au marché principal de la côte de la Bourse des actions des Assurances Maghrebia Vie. Le conseil d’administration de la Bourse de Tunis avait donné son accord de principe pour l'admission des titres des Assurances Maghrebia Vie sur le marché principal de la BVMT, en attendant le visa du Conseil du marché financier (CMF), le 20 octobre dernier.

Imen NOUIRA