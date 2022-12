Antony Blinken met l’accent sur un engagement commun en faveur de la démocratie

Le porte-parole du Département d'État des États-Unis, Ned Price a indiqué que le secrétaire d'État Antony Blinken a rencontré, mercredi 14 décembre 2022, le président de la République Kaïs Saïed à Washington lors du Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique.

À cette occasion, Antony Blinken a réitéré l’attachement profond des États-Unis à la démocratie tunisienne et au soutien des aspirations du peuple tunisien à un avenir démocratique et prospère.

Le secrétaire d'État a souligné le grand soutien des États-Unis à l'économie tunisienne, notamment, dans le contexte de la crise économique actuelle exacerbée par la guerre russo-ukrainienne.

Le secrétaire d'État a réaffirmé le caractère historique des relations bilatérales de longue date entre les États-Unis et la Tunisie.

Notant que ces relations seraient plus fortes s’il existe un engagement commun en faveur de la démocratie et des droits de l'Homme, le responsable américain a souligné l'importance d'élections parlementaires libres et justes le 17 décembre, mais aussi des réformes inclusives permettant de renforcer les acquis démocratiques et assurer la protection des libertés fondamentales.

