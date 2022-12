Najla Bouden reçoit l’ambassadeur de Suisse en Tunisie

Imprimer

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a reçu, mercredi 14 décembre 2022, l'ambassadeur suisse en Tunisie, Josef Rengli.

L'entretien a porté sur la profondeur des relations d'amitié et de coopération entre la Tunisie et la Suisse. Dans ce contexte, la cheffe du gouvernement a affirmé le souci de la Tunisie pour diversifier les domaines et les perspectives des échanges bilatéraux entre les deux parties, indiquant l'importance d’une approche globale et multidimensionnelle qui consacre les principes de solidarité et de développement.

La réunion a également abordé l'importance de renforcer davantage l'organisation de la migration circulaire comme une formule appropriée qui répond aux aspirations des différentes parties concernées.

Pour sa part, le diplomate suisse a affirmé la détermination de son pays à développer davantage les perspectives de coopération avec la Tunisie dans divers domaines, notamment les projets économiques et sociaux, et dans les domaines de la gouvernance et de l'immigration.

S.H