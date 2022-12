Grève de la Radio et la Télévision nationales : boycott des directs les 17 et 18 décembre

La Fédération générale de l'information relevant de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé l'ensemble de ses affiliés à boycotter les déplacements et la couverture médiatique d'événements durant les 17 et 18 décembre 2022. Elle a, également, indiqué que ces derniers sont appelés à boycotter l'ensemble des programmes en direct prévus aux mêmes dates.





Dans un communiqué du 14 décembre 2022, la Fédération générale de l'information a rappelé qu'une grève générale aura lieu dans l'ensemble des structures et établissements relevant de la Télévision et de la Radio nationales. Elle a indiqué que les grévistes se contenteront d'assurer la diffusion de flash télévisés. La fédération a appelé les structures nationales et locales à se mobiliser dans le but de garantir la réussite de cette grève et de faire pression pour la publication de l'arrêté portant révision des statuts des deux établissements.





Pour rappel, la centrale syndicale avait annoncé la tenue de la grève depuis le 8 décembre par le biais d'un article publié sur son journal électronique "Echaâb. Des courriers avaient été adressés à la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, au ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, à la PDG de la Télévision nationale, Awatef Daly et au chargé de la Radio Nationale, Sofiene Ben Aïssa, les informant de la nouvelle.

A noter que le 17 décembre 2022 correspond à la date des élections législatives anticipées et que le lendemain devrait conaitre l'annonce des résultats préliminaires.













