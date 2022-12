Kaïs Saïed et son épouse reçus par Nancy Pelosi pour un dîner

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed et son épouse ont pris part à un dîner organisé par la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, en l'honneur des chefs d'État africains et de leurs épouses, participants à la deuxième édition du "US-Africa Leaders Summit", qui se tient à Washington. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République daté de mercredi 14 décembre 2022.

À cette occasion, le chef de l’État s’est entretenu avec Mme Pelosi ainsi qu’avec certains membres de la chambre. Il a aussi rencontré plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains participants au sommet.

Notons que l’"US-Africa Leaders Summit" a démarré mardi 13 décembre à Washington et se poursuit trois jours, en présence d’une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africain. Au menu des discussions : sécurité, économie, santé et changement climatique.

I.N