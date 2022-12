Tortures et morts suspectes : quand « le manque de preuves » devient systématique

« La plupart des cas d’abus sont punitifs, et les actes de représailles sont exercés dans la rue, dans les véhicules de sécurité et dans les postes de police, sachant que la loi tunisienne ne considère pas les abus motivés par la punition comme de la torture au sens de l'article 101 bis du code pénal, ce qui conduit à l'impunité pour les auteurs de tels actes » …

« Dans les prisons, la plupart des violations enregistrées sont motivées par la punition et la discrimination… Certains agents de sécurité considèrent qu'il est de leur devoir de punir le suspect avant que la justice ne rende son verdict… La plupart des cas de droit public sont enregistrés contre les plus démunis et les habitants des quartiers populaires lors de manifestations, les interventions de sécurité et les poursuites, la fréquence des agressions et l'utilisation excessive de la force sont en hausse ».

Ces graves données documentées ont été divulguées par l'Organisation tunisienne de lutte contre la torture, mardi 13 décembre 2022, lors d'une conférence de presse au cours de laquelle le rapport statistique annuel a été présenté sous le titre « ... pour manque de preuves ».

« Nous avons enregistré de nombreux cas de violences commises sur des citoyens et des militants de la société civile, même contre des enfants mineurs, et nous avons documenté des cas de violence institutionnelle visant à limiter la liberté d'expression et le droit de manifester, d'usage excessif de la force par les forces de sécurité envers des individus ou des groupes de citoyens, et dans beaucoup d’occasions des cas de mort par balles réelles », a déclaré le président de l'Organisation, Chokri Latif, dénonçant le laxisme de l'État qui ferme les yeux sur des cas de torture avérés auxquels sont soumis des Tunisiens de tous âges.

Le rapport indique que les hommes sont davantage victimes d’abus que les femmes en raison de leur plus forte présence dans la rue, en particulier tard dans la nuit ou dans des lieux isolés, ou en raison de leurs activités qui peuvent conduire à plus de contact direct avec les forces de sécurité, ils ont donc été nombreux à être arrêtés. Les cas dans lesquels des femmes sont victimes de violence institutionnelle confirment que le ciblage est souvent basé sur le genre, la vulnérabilité et la discrimination à leur encontre.

L'Organisation tunisienne contre la torture propose un programme d'assistance juridique aux victimes, qui est opérationnel depuis début avril 2021 et repose sur l’accès à des services juridiques, psychologiques, sociaux et matériels offerts aux victimes de torture et de violations des droits de l'Homme. Le programme vise à faciliter l'accès des victimes, en situation de vulnérabilité, à la justice, dans l'espoir de réparer le préjudice.

Dans une déclaration à Business News, le secrétaire général de l'Organisation, Mondher Cherni, a noté que ceux qui ont bénéficié de ce programme sont environ 91% d’hommes et 9% de femmes et a indiqué que le plus grand pourcentage des cas d’abus concerne les personnes âgées entre 18 et 40 ans, considérant que c’est la catégorie la plus mobile, la plus présente dans la rue et la plus sujette aux conflits avec les agents de sécurité.

L'Organisation tunisienne contre la torture a également noté que la plupart des abus sont commis par des policiers dans les zones urbaines et les quartiers populaires, lors d'affrontements directs pendant les manifestations, soulignant que la plupart des arrestations sont effectuées par la police dans les villes et les premières heures de garde à vue sont celles où sont commises les atteintes à l’intégrité des prévenus.

Dans son rapport, l'Organisation s'est penchée sur les cas de décès suspects et a indiqué qu'au cours des années 2021 et 2022, de nombreux décès suspects ont été enregistrés dans diverses régions du pays, dans des lieux ouverts ou au sein de lieux de détention. L'organisation a affirmé que les décès ont été enregistrés lors de poursuites, que d'autres cas ont été enregistrés lors de la dispersion de manifestations et de rassemblements. L'organisation a également documenté des décès suspects dans des lieux de détention, à l'intérieur des prisons ou dans des postes de sécurité.

L'Organisation tunisienne contre la torture a confirmé dans son rapport que les conditions de détention ne sont pas salubres indiquant que les prisons et centres de détention tunisiens connaissent sont en surpopulation, en particulier dans les grandes villes. Ce surpeuplement a exacerbé les cas de maltraitance et détérioré les relations entre les détenus et l'administration, et entre les détenus eux-mêmes.

Elle a révélé que la surpopulation carcérale est due à rendre des décisions de détention et de détention préventive précipitées, en particulier pour les délits mineurs et ceux résultant de la pauvreté, du statut social ou de la contestation sociale. La non-application des peines alternatives telles que les travaux d’intérêt général, l'emprisonnement avec retard d'exécution, les amendes, la réconciliation par la médiation, l'indemnisation punitive et autres mécanismes prévus par la loi tunisienne, ne sont pas appliqués.

Elle a relevé que les prisons tunisiennes déplorent une structure vétuste, le manque d'engagement, la surpopulation, l’absence de réhabilitation, les mauvaises conditions de détention et de subsistance, des mauvais services de santé, etc. soit des problèmes structurels qui n'ont pas été résolus. Il est toujours interdit à la société civile de visiter les lieux de détention, de façon soudaine et même après notification préalable.

Le rapport estime que l'ouverture des lieux de détention au contrôle de la société civile contribue à réduire les abus, à améliorer les services et à corriger les lacunes, précisant que le nombre de détenus est d'environ 25.000, dont 60 % sont détenus en attente de jugement.

« Les victimes de tortures et de violences sécuritaires sont toujours privées de leur droit à la réparation, à la réhabilitation et à l'intégration, et de leur droit à une prise en charge psychologique et médicale. Certaines d'entre elles souffrent de graves dommages physiques et psychologiques ou de dégradations physiques allant jusqu’à la perte de l’usage de certains membres » a-t-il ajouté.

L’Organisation, au vu des données dévoilées, a appelé l’État à ratifier le deuxième protocole au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur la peine de mort. Il a également appelé à réviser la constitution en ajoutant l'abolition de la peine de mort à l’article qui stipule le respect du droit à la vie, et à réviser la législation tunisienne afin d’abolir toutes les lois et articles qui stipulent la peine de mort, et enfin à voter la prochaine résolution appelant à un moratoire mondial sur l'application de la peine de mort, qui sera déposée lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2022.

Yosra Riahi

Traduit par Myriam Ben Zineb