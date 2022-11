MY AGENCY Tunisie, nouvelle holding dans les métiers du voyage et du service

« MY AGENCY Tunisie est la nouvelle marque ombrelle regroupant l’ensemble de nos 5 métiers », a annoncé aujourd’hui Riadh Kooli, directeur associé de la holding agissant dans le voyage et le service basée à Tunis.

Il s’agit de 5 entreprises dédiées chacune à une activité précise qui viennent de faire l’objet d’un re-naming au niveau de leur appellation comme suit :

MY DMC : nouvelle appellation de l’agence de voyages VIP Incoming créée en 1994 et agissant dans le domaine du réceptif touristique.

MY EVENT : nouvelle appellation de la société d’événementiel existant depuis 2012 sous le nom de BEvent et Oxygen, spécialisée dans le Team Building créée en 2008.

MY TRAVEL : nouvelle appellation de l’agence Corporate Travel Services active dans la billetterie d’affaires et rattachée à la Holding depuis 2018.

A ces quatre marques s’ajoute MY CONCIERGE Tunis, première conciergerie de luxe en Tunisie, créée en 2014 en partenariat avec MY CONCIERGE France dans le cadre d’une joint-venture.

Ce partenariat tuniso-français enregistre par ailleurs actuellement une consolidation avec une uniformisation des appellations de part et d’autres, l’extension du réseau de partenaires internationaux dans de nombreux pays, le tout adossé à des solutions technologiques performantes avec des outils puissants (CRM et application mobile notamment) dans le cadre d’une optimisation des relations commerciales.

Cette activité, en plus d’offrir ses services à la clientèle privée, en offre également au marché Corporate, en l’occurrence aux grandes entreprises de la place agissant dans le secteur bancaire, automobile de luxe, téléphonie, etc. « Si, au début, nous avions focalisé nos services aux particuliers, nous les avons ensuite vite élargis aux professionnels pour leur permettre d’améliorer leur offre auprès de leur clientèle », a ajouté M. Kooli.

Le re-naming au niveau de toutes les marques s’explique par l’évolution des activités du groupe tout au long de ces 10 dernières années.

Il permet une clarification des activités de la holding aux yeux de ses partenaires et clients à travers un message plus clair mettant en exergue les différents métiers de services proposés au sein d’une agence généraliste constituée de spécialistes ayant à leur actif plus de 80.000 expériences gérées entre Paris et Tunis.

Cette expertise des managers acquise dans les différents domaines du service et du voyage l’amène aujourd’hui à proposer un éventail de service inégalé en Tunisie autour d’un « One-Stop Services » qui font de MY AGENCY une agence 360° répondant à tous les besoins des décideurs, que ce soit à titre personnel que professionnel.

Grâce aux synergies créées avec le partenaire français, MY AGENCY Tunisie bénéficiera de relais dans plusieurs pays et disposera d’une base de données de plus de 15 000 références à travers le monde en termes de fournisseurs.

Concrètement, un client se verra offrir toute une panoplie de services lui permettant d’optimiser son temps. Ces services vont de la réservation du billet d’avion à l’hébergement dans le pays de destination en passant par les transferts de et vers les aéroports, les réservations de restaurants, etc.

Ce déploiement s’accompagnera au cours de la prochaine période par des extensions d’activités de MY AGENCY Tunisie sur d’autres marchés en restant dans une approche qualitative et non quantitative avec un seul mot d’ordre : l’écoute client et l’excellence.

Communiqué