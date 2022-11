Kamel Jendoubi : Kaïs Saïed a usé de ruse et a dupé les Tunisiens

L’ancien président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Kamel Jendoubi, est revenu, lundi 28 novembre 2022, sur le déroulement des élections législatives anticipées prévues en décembre.

Invité d’Elyes Gharbi dans l’émission Midi Show sur Mosaïque FM, il a signalé que l’environnement et le contexte dans lesquels se déroulent des élections étaient déterminants de l’ensemble du processus. Il a rappelé, dans ce sens, que les législatives anticipées auraient lieu dans un climat où le président de la République décide de tout et n’est responsable de rien.

Évoquant le décret 54, il a affirmé que cela aurait un impact négatif sur les élections car il « pousserait les gens à l’autocensure ». Il a ajouté que la confiance que l’Isie devrait instaurer pour mener à bien sa mission et permettre un bon déroulement des élections avait été sapée. « L’Isie actuelle n’a rien à voir avec celle de 2011 », a-t-il lancé.

Commentant le projet de Kaïs Saïed présenté comme étant une rectification de la trajectoire démocratique, Kamel Jendoubi a avancé que le chef de l’État avait usé de ruse et dupé les Tunisiens. Selon l’ancien président de l’Isie, Kaïs Saïed n’a pas dévoilé son projet lors de sa campagne électorale rappelant par la même occasion qu’il avait été élu sur la base d’une constitution qu’il a bafouée plus tard et alors que son adversaire était en prison, en référence à Nabil Karoui. « Kaïs Saïed n’est plus le président de tous les Tunisiens. Il n’est le président que d’une partie des Tunisiens, ceux qui le soutiennent et approuvent le 25-Juillet », a-t-il indiqué.

Kamel Jendoubi a signalé que Kaïs Saïed était en campagne perpétuelle et que son rôle se limitait à démontrer qu’il a raison. « Il parle au nom du peuple et se substitue même au peuple », a-t-il ajouté notant que la nouvelle constitution a été votée par 90% des 30% des électeurs qui ont participé et sans qu’un seuil n’ait été fixé pour approuver le projet.

Il a estimé que Kaïs Saïed avait mis tout le monde devant le fait accompli précisant qu’actuellement le seul concerné par les élections anticipées est Kaïs Saïed qui souhaite se garantir une nouvelle légitimité.

