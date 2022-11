Mondial 2022, atteinte à la sûreté de l’Etat, Kaïs Saïed… Les 5 infos du week-end

Imprimer

Il est déjà 22h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 26 au 27 novembre 2022 :

Mondial 2022 : la Tunisie s’incline face à l’Australie

La Tunisie, qui a fait un bon premier match face au Danemark, s’est inclinée ce samedi 26 novembre 2022, face à l’Australie menée par 1-0. Les chances de qualification des Aigles de Carthage pour les huitièmes de finale se voient ainsi fortement compromises. La Tunisie disputera mercredi son match contre la France.





Atteinte à la sûreté de l'État, complot, offense contre le président : 25 personnalités visées par une enquête

Un document contenant la liste de 25 personnalités du monde politique et médiatique a fuité, vendredi 25 novembre 2022. La fuite vient du même groupe de « bloggeurs » qui se disent libres, mais proches des cercles du pouvoir. Le document fait état d’une instruction ouverte par le Tribunal de première instance de Tunis. Ces personnalités sont visées par de graves accusations prévues par le code pénal notamment : atteinte à la sûreté extérieure de l'État, offense contre le chef de l'État, complot formé dans le but de commettre l'un des attentats contre la sûreté intérieure de l'État, entente établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés ou encore faux et usage de faux.





Saïed convoque Bouden et Jaffel pour évoquer l’enquête sur la tragédie de Zarzis

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, samedi 26 novembre 2022, avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden et la ministre de la Justice, Laïla Jaffel. La réunion, précise un communiqué de Carthage, a abordé un certain nombre de dossiers, en particulier les recherches en cours liées à la tragédie de Zarzis où un naufrage d’une embarcation clandestine a coûté la vie à 18 migrants. Le chef de l’Etat a souligné la nécessité de parvenir à dévoiler toute la vérité

Taboubi : il n’est pas question de revenir à l’oppression basée sur les opinions !

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a affirmé, lors du congrès de la Fédération générale du corps éducatif, que l’Union ne permettra aucune atteinte aux droits et aux libertés et qu’il n’est pas question de revenir à l’oppression et aux poursuites basées sur les opinions, appelant à la nécessité d’instaurer une justice équitable et indépendante. Il a affirmé, par ailleurs, que le pays traverse une période critique et que l’UGTT est prête aux prochaines étapes

Le ministère des Finances nie la réduction des dépenses de l’Etat

Les services techniques du ministère des Finances ont indiqué, dimanche 27 novembre 2022, que la loi de Finances complémentaire ne contenait aucune donnée selon laquelle il y aurait une réduction des dépenses de 6000 millions de dinars, ajoutant que les dépenses de 2022 étaient de 50.914 millions de dinars contre 47.166 millions de dinars dans la loi de Finances initiale soit une augmentation nette de 3.748 millions de dinars.