Ennakl Automobiles, premier distributeur agréé en Tunisie des bornes de recharges Wallbox

Ennakl Automobiles a annoncé, dans un communiqué publié mardi 8 novembre 2022, la signature d’un contrat de partenariat avec la société internationale Wallbox pour la commercialisation en Tunisie de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Cette décision stratégique entre dans le cadre de sa nouvelle stratégie de développement de l’innovation et de la mobilité. Elle a pour but de faciliter l'adoption des véhicules électriques ou hybrides rechargeables aujourd'hui pour une utilisation plus durable de l'énergie et de développer un système commun sur le marché avec une technologie de pointe pour leur recharge.

La société s’engage également à assurer un accompagnement end to end à tous les futurs acheteurs des solutions Wallbox et ce dans toutes les étapes clés : présentation, compréhension de la solution, simulation de la consommation et installation, application mobile de suivi des données de consommation...

Notons que Wallbox, fondée en 2015, crée des systèmes de recharge intelligents qui allient une technologie innovante à un design exceptionnel et gèrent la communication entre le véhicule, le réseau, le bâtiment et le chargeur. L’entreprise propose un large éventail de solutions de recharge et de gestion de l'énergie dans plus de 100 pays dans le monde.

Basée à Barcelone, l’entreprise internationale emploie plus de 1.000 personnes et s’efforce de changer la façon dont le monde utilise l'énergie dans le secteur des véhicules électriques.

Ces dispositifs, fabriqués en Europe, permettent la recharge d’une voiture électrique de la façon la plus sécurisée possible tout en réduisant le temps de charge et apportent une sécurité supplémentaire due aux dispositifs de protection intégrés et à l’installation électrique nécessaire (confiée en Tunisie à des installateurs professionnels certifiés Wallbox).

Ces chargeurs intelligents assurent aussi aux clients une recharge évolutive en fonction de leur consommation instantanée. Ils peuvent être commercialisés aux particuliers pour la recharge du véhicule (usage résidentiel allant jusqu’à 22kW en AC), être installés au sein d’une entreprise ou d’une collectivité (semi-public) ou être déployés dans des lieux publics (stations-services, parkings… allant jusqu’à 60kW en DC). Ces bornes s’adaptent avec toutes les marques et modèles électriques ou hybrides rechargeables commercialisés dans le monde (notamment les marques du groupe VW) et leur achat n’est nullement tributaire de l’achat d’un véhicule auprès d’Ennakl Automobiles.

Avec la signature de ce partenariat, Ennakl Automobiles prend définitivement le virage de l’électrique en s’associant avec le leader européen des bornes de recharges et contribue ainsi à la mise en place en amont d’une infrastructure nationale propice au lancement de ces nouvelles énergies dans le secteur de l’automobile en Tunisie.

D’après communiqué