Face aux recommandations du Conseil des droits de l'Homme, la Tunisie dans le déni

Imprimer





Le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies s'est penché sur la situation des droits de l’Homme en Tunisie dans le cadre de la 41ème session de l’Examen périodique universel (EPU) le 8 novembre 2022. Une vidéo enregistrée de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden dressant un état des lieux a été diffusée puis une délégation officielle a pris la relève. La Tunisie s'est contentée de participer à cet événement à distance. Plusieurs personnes ont critiqué la chose et ont partagé une photo montrant le siège vide de la Tunisie.





Des représentants des autres pays ont saisi l'occasion pour aborder la question de la traduction de civils devant les tribunaux militaires et les atteintes aux droits et aux libertés. Ils ont, aussi, appelé les autorités tunisiennes à fournir plus d'efforts en matière d'accès à l'information et protection des journalistes. De son côté, la délégation tunisienne aurait choisi d'adopter un récit ne reflétant pas la réalité.

Les Tunisiens, qui suivaient les débats, ont critiqué la chose et ont considéré que la délégation décrivait la situation d'une toute autre Tunisie. La délégation tunisienne aurait complètement nié l'existence d'atteintes aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales.





S.G