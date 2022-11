Najla Bouden sympathise avec le président israélien Isaac Herzog

Imprimer





La cheffe du gouvernement Najla Bouden participe aux côtés de plusieurs autres dirigeants et chefs d’État à la Conférence des Nations-Unies sur les changements climatiques ; la COP27, qui se déroule actuellement à Charm el-Cheikh en Égypte.

C’est dans ce cadre que Mme Bouden et le président israélien Isaac Herzog ont eu l’occasion de sympathiser. Les caméras des médias présents sur place ont pu capturer un bref échange entre les deux dirigeants, des regards et des sourires de complaisance alors que les participants se préparaient, probablement, à une photo de groupe.

Il convient de rappeler que le président de la République, Kaïs Saïed, considère la normalisation avec l’État d’Israël comme une trahison, mettant toujours en avant son statut de fervent défenseur de la cause palestinienne.

N.J.