Kaïs Saïed, opposition à Genève, Cnam… Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est déjà minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 7 novembre 2022 :

Kaïs Saïed : virés de Regueb, ils se sont rendus à Genève !

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, lundi 7 novembre 2022, au palais de Carthage le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine. Kaïs Saïed a abordé, selon un communiqué publié ce soir par la présidence, la situation sécuritaire générale dans le pays et la nécessité d’imposer le respect de la loi à tous. Dans ce contexte, le président de la République a noté les actes commis par « certains qui distribuaient de l’argent à l’approche de l'élection des membres de l’assemblée des représentants du peuple, ainsi que ceux qui se cachent derrière une pseudo-indépendance pour induire les électeurs en erreur alors que ce sont des infiltrés ou des opportunistes ».

Kaïs Saïed reçoit un projet de Code des Domaines de l’Etat

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, lundi 7 novembre 2022, le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mohamed Rekik, qui lui avait présenté un projet de Code des Domaines de l’Etat. A cette occasion, le président de la République a rappelé les anciens projets réalisés, mais qui n’avaient jamais été mis en application, note un communiqué de la présidence publié ce soir. Le chef de l'Etat a également souligné que les anciens textes de loi avaient pour objectif de "permettre au colonisateur de mettre la main sur les terres tunisiennes".

Les JCC au centre d’une rencontre entre Kaïs Saïed et Hayet Ketat

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, lundi 7 novembre 2022, la ministre des Affaires culturelles, Hayet Ketat, pour examiner un certain nombre de questions en rapport avec le domaine de la culture et plus particulièrement les Journées cinématographiques de Carthage (JCC). A cette occasion, le président de la République a soulevé les pratiques ayant entaché ce festival "qui l'ont fait dévier des objectifs qui lui sont fixés".

Genève - Les opposants de Saïed se réunissent en marge de l'EPU du Conseil des droits de l'Homme

Une délégation politique et droit de l’hommiste tunisienne s’est rendue dimanche 6 novembre 2022 à Genève, où elle a tenu des réunions, selon une publication datée du même jour de la page de Association des victimes de torture AVTT. Le même post évoque les entraves subies par la délégation qui tient ses réunions en marge de la 41ème session de la présentation du rapport périodique universel (EPU) de l'Etat tunisien devant le Conseil des droits de l'Homme.

Fin du contrat entre pharmaciens et Cnam : pas de négociations en vue !

Le contrat entre les pharmacies privées et la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) prend fin le 31 décembre 2022. Or et jusqu’à cette heure, les autorités de tutelle n’ont pas contacté le Syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie (Spot) pour le renouvellement de cet accord, ce qui place en porte-à-faux pharmaciens et citoyens. C’est ce qu’a expliqué un communiqué du Spot daté de ce lundi 7 novembre 2022 et signé par son président Naoufel Amira.