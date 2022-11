Compensation; Hamadi Jebali , blocage des notes… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 1er novembre 2022 :

Samir Saïed : aucun gouvernement n’a eu le courage de réformer le système de compensation !

Le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Saïed, a affirmé, dans une déclaration accordée, ce mardi 1er novembre 2022, à Mosaïque FM, que l’accord définitif avec le Fonds monétaire international n’a pas encore été signé et qu’il est de coutume qu’il soit rendu public par le gouvernement et le Fonds. Samir Saïed a précisé que les grandes lignes sur les réformes à mettre en place sont connues et n’ont pas changé et qu’elles concernent notamment les établissements publics, la fonction publique, l’équité fiscale et le système de compensation.





Affaire Namaa : Hamadi Jebali laissé en liberté

Le juge d'instruction près du Pôle antiterroriste a auditionné, ce mardi 1er novembre 2022, l’ancien chef du gouvernement, Hamadi Jebali, dans le cadre de l’information judiciaire ouverte dans l’affaire de l’Association Namaa. L’avocat Mokhtar Jemai, membre du comité de défense de Hamadi Jebali, a précisé, dans une déclaration accordée à la Tap, que l’audience a duré six heures et que le juge a décidé de laisser son client en état de liberté.

Lassâad Yaâcoubi menace de bloquer les notes du premier trimestre

Le secrétaire général de la Fédération générale de l’enseignement secondaire Lassâad Yaâcoubi a indiqué, mardi 1er novembre 2022, dans une déclaration à Mosaïque FM, qu’une commission administrative sectorielle s’était tenue à Kébili à la suite de l’échec des négociations avec le ministère de l’Education, évoquant la possibilité de bloquer les notes des élèves du premier trimestre. Le responsable syndical a affirmé que les réponses du ministère et du gouvernement concernant les revendications financières du secteur ne témoignaient pas du sérieux des négociations.





Importation de véhicules : le ministère du Commerce dément celui de l’Economie !

Bien que la Tunisie ne dispose pas de transports publics développés et que la majorité des Tunisiens soient obligés de recourir à des véhicules privés, la problématique de l'importation des véhicules neufs est souvent remise sur le tapis, sous couvert des problèmes des finances publiques. On fait souvent l’impasse sur le fait que l'importation de véhicules est une activité qui alimente les recettes de l’Etat, car exception faite des voitures populaires, pour une petite cylindrée, la moitié du prix va dans les poches de l'Etat en divers droits et taxes.

Haddad : le gouverneur de Ben Arous serait impliqué dans des affaires de mœurs et de corruption

L’avocate et membre du mouvement Echaâb, Leila Haddad, a révélé, mardi 1er novembre 2022, que le gouverneur de Ben Arous, Ezzedine Chelbi, serait impliqué dans plusieurs affaires de mœurs et de corruption. Invitée de l’émission 90 minutes sur IFM, elle a affirmé que le ministre de l’Intérieur avait été informé de ces affaires mais aucune mesure n’a été prise contre ce gouverneur. « Nous disposons de rapports et de preuves », a-t-elle assuré appelant le président de la République à examiner les nominations qu’il a lui-même effectuées.