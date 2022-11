Le vice-président de l’Utap : des membres du gouvernement agissent contre les orientations du président

Le vice-président de l’Utap, Anis Kharbech a indiqué, mardi 1er novembre 2022, dans une déclaration à Shems FM que certaines parties du gouvernement cherchaient à propager les imprécisions et agissaient contre les orientations du président de la République.

Le vice-président de l’Utap a affirmé que certains membres du gouvernement travaillaient en catimini pour induire l’opinion publique en erreur. « Ils veulent induire le président de la République en erreur à travers les chiffres qu’ils lui fournissent. Ils agissent contre ses choix et orientations et il est plus facile pour eux de soutenir l’agriculteur étranger ».

Anis Kharbech ajoute qu’il s’agit des membres du gouvernement au sein plusieurs départements, notamment, l’Agriculture, les Finances, le Commerce. Il indique, également, qu’il y aura un problème d’approvisionnement pour plusieurs produits, comme les tomates, les pommes de terre, les oignons et d’autres légumes.

S.H