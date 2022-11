Affaire Namaa : Hamadi Jebali laissé en liberté

Le juge d'instruction près du Pôle antiterroriste a auditionné, ce mardi 1er novembre 2022, l’ancien chef du gouvernement, Hamadi Jebali, dans le cadre de l’information judiciaire ouverte dans l’affaire de l’Association Namaa.

L’avocat Mokhtar Jemai, membre du comité de défense de Hamadi Jebali, a précisé, dans une déclaration accordée à la Tap, que l’audience a duré six heures et que le juge a décidé de maintenir son client en état de liberté. Il a souligné que l’audience n’a rien apporté de nouveau et qu’il est probable que le juge ne prenne aucune nouvelle mesure restrictive en raison de l’absence de tout élément de preuve dans le dossier.

L’audience de l’ancien chef du gouvernement, Hamadi Jebali, avait été reportée au 1er novembre 2022. Le juge d’instruction en charge de l’affaire, avait décidé de reporter l’audience sur demande de la défense.

L’ancien chef du gouvernement est poursuivi en justice dans le cadre de l’information judiciaire ouverte dans l’affaire de l’Association Namaa. Celle-ci fait l’objet d’investigations car soupçonnée de blanchiment d’argent et financement du terrorisme.

M.B.Z