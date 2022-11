Vidéo du jour : la ruée vers … le lait !

Beaucoup de paroles et peu d’action, et malgré toutes les promesses nous sommes au même point : périodiquement le marché souffre des pénuries de certaines de denrées alimentaires. Ces derniers jours, c’est le manque de lait qui s’est fait ressentir et parfois le citoyen est obligé de faire plusieurs échoppes avant de rentrer bredouille.

D’ailleurs, la vidéo publiée par la page Facebook de Benzart Fm, résume tout. Au menu, attroupement et bousculade pour s’accaparer d’une partie du butin : un paquet de lait. Même l’agent de sécurité est parmi les citoyens qui se sont rués sur le lot présenté dans une grande surface de Tunis. Et malgré le rappel de certains que chaque personne n’a droit qu’à deux litres, chacun emporte ce qu’il peut, en espérant pouvoir passer la caisse avec ou appeler du renfort (familles et amis) pour contourner les règles.

Des scènes surréalistes, mais de plus en plus fréquentes, qui résument le quotidien du Tunisien et les pénuries qu’il subit de plus en plus fréquemment et jusqu'à être conditionné à la frénésie et aux bousculades !

I.N