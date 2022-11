Une statue de Ons Jabeur laisse les internautes perplexes

Imprimer





La photo d'une statue érigée en l'honneur de Ons Jabeur a été au cœur des échanges entre les internautes. Elle fait le tour des réseaux sociaux depuis le soir du 31 octobre 2022.

Les Tunisiens ont fortement critiqué l'œuvre du sculpteur Abdallah Younes jugeant qu'il n'y avait aucune ressemblance entre elle et la joueuse de tennis internationale. Fidèles à leurs habitudes, les internautes ont tourné la photo en dérision et en ont fait une source de blagues et de railleries.

Certains ont appelé les Tunisiens à se méfier et à ne pas assimiler l'œuvre à une représentation d'une déesse grecque. Personne ne pourra convaincre les prochaines générations, selon eux, qu'il s'agissait de la joueuse de tennis tunisienne.













D'autres ont estimé que la joueuse de tennis pourrait avoir gain de cause en cas de saisie de la justice tunisienne. L'un d'eux a expliqué que la tribu de Quraych n'aurait pas vénéré des statues si les sculpteurs étaient des Tunisiens.













Tout le monde y a participé, même les personnages publics. L'animateur radio, Borhen Bssaies, à titre d'exemple, a partagé la photo de la sculpture et a, d'un ton ironique, évoqué l'existence d'un complot visant la sculpture en Tunisie. Il faisait référence à la statue de Chokri Belaïd qui avait, elle aussi, été fortement critiquée.