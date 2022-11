L’Algérie utilise l’anglais dans ses nouveaux billets de banque

Imprimer

La Banque d'Algérie mettra en circulation à partir de mercredi 2 novembre 2022 deux nouveaux billets de banque commémoratifs de 2.000 dinars algériens, ainsi qu'une nouvelle pièce de monnaie de 50 dinars algériens, à l'occasion du 60ème anniversaire d’indépendance nationale et à l'occasion de la tenue, à Alger, de la 31ème session ordinaire du Sommet de la Ligue des Etats arabes.

C’est ce qu’a indiqué l’agence de presse algérienne citant le directeur général du réseau au sein de l’autorité monétaire algérienne, Mohamed Benbahane.

La nouveauté est l’usage de la langue anglaise sur l’un des billets émis avec les mentions « «TWO THOUSAND DINARS » et « BANK OF ALGERIA » qui représente d’un côté l’image du Maqam Echahid avec au sommet du monument, la carte géographique du monde arabe, et de l’autre côté, le minaret de Djamaâ-El-Djazaïr.

Notons que depuis 1980, les billets de banque algériens étaient émis uniquement en langue arabe.