Kaïs Saïed, Sommet arabe, FMI… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 31 octobre 2022 :

Kaïs Saïed appelle à la préservation du pouvoir d’achat des citoyens

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, lundi 31 octobre 2022, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden au palais de Carthage. La rencontre a porté sur les équilibres financiers de l’Etat et les difficultés qu’il rencontre, notamment, dans le contexte mondial actuel, mais aussi à cause d’une série de choix et de pratiques cumulés durant la dernière décennie. Le chef de l’Etat a souligné l’impératif de parvenir à des solutions capables de sortir de ces situations sans atteindre le pouvoir d’achat des citoyens.

Kaïs Saïed va se rendre en Algérie pour le Sommet arabe

Le président de la République se rendra en Algérie, mardi 1er novembre 2022, pour prendre part aux travaux de la 31e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du Sommet prévue les 1er et 2 novembre prochain à Alger. Rappelons que le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu le 15 septembre 2022, au palais de Carthage, Brahim Merad, ministre algérien de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et l'envoyé spécial du président algérien Abdelmajid Tebboune. Brahim Merad a remis au président tunisien une invitation manuscrite

Jihad Azour : le programme entre en application dès son approbation par le Conseil d’administration du FMI

Les détails du programme objet d’accord entre le Fonds monétaire international et le gouvernement tunisien seront publiés dès approbation du Conseil d’administration du FMI qui examine l’accord en décembre. C’est ce qu’a affirmé le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international (FMI), Jihad Azour, en réponse aux questions de la journaliste de la Tap en marge de la conférence en ligne organisée sur le rapport du FMI sur les perspectives économiques régionales pour le Moyen-Orient et l’Asie centrale.

Noureddine Taboubi : le gouvernement s’est engagé à lever les subventions et à céder certaines entreprises publiques

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi a indiqué, lundi 31 octobre 2022, dans une déclaration médiatique, que la politique de la répression et l’atteinte aux droits et libertés ne peuvent créer un climat social et économique stable. Le secrétaire général de l’UGTT a assuré que la levée des subventions et la cession des établissements du secteur public sont complètement rejetées, soulignant que le gouvernement s’était engagé auprès du FMI à céder la BH Bank, la RNTA et un certain nombre des quais du port de Radès.

Affaires étrangères : les Tunisiens interceptés à Belgrade se trouvent dans une salle d'attente

Le directeur général de la diplomatie au sein du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Trabelsi a affirmé que les autorités tunisiennes avaient contacté les autorités serbes au sujet des Tunisiens se trouvant à l'aéroport de Belgrade, capitale de la Serbie. L'ambassade tunisienne a été notifiée de la présence de 26 citoyens, le samedi 29 octobre 2022. Intervenant le 31 octobre 2022 durant l'émission "Midi Show" animée par Elyes Gharbi et diffusée sur les ondes de la radio Mosaïque Fm, Mohamed Trabelsi a affirmé que 21 des 26 Tunisiens ont pu quitter la Serbie vers la Tunisie.