Kaïs Saïed appelle à la préservation du pouvoir d’achat des citoyens

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, lundi 31 octobre 2022, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden au palais de Carthage.

La rencontre a porté sur les équilibres financiers de l’Etat et les difficultés qu’il rencontre, notamment, dans le contexte mondial actuel, mais aussi à cause d’une série de choix et de pratiques cumulés durant la dernière décennie.

Le chef de l’Etat a souligné l’impératif de parvenir à des solutions capables de sortir de ces situations sans atteindre le pouvoir d’achat des citoyens.

D’autre part, le président de la République a insisté sur la nécessité de mettre en application la réconciliation pénale après l’achèvement du siège de l’établissement, considérant que les parties concernées n’ont plus qu’à présenter les noms des membres indiqués par le décret portant création de la réconciliation pénale et qui répondent aux critères de compétence, d’intégrité et d’impartialité afin que le peuple puisse récupérer ses biens.

S.H