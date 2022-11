Mehdi Mejdoub, nommé président du Conseil d'administration de la BH Bank par intérim

Mehdi Mejdoub a été nommé président du Conseil d'administration de la BH Bank par intérim, en remplacement à Mohamed Salah Chebbi El Ahssen suite à la démission de ce dernier, et cela après la réunion du conseil lundi 31 octobre 2022.

M. Mejdoub est un expert international en microfinance, développement et RSE. Il a été consultant auprès des plus grandes organisations onusiennes (FIDA, PNUD, UNOPS et CIC). Il a été copté au conseil d’administration de la BH Bank en 2021 en tant que représentant des participations publiques et pour un mandat de trois ans. Il a aussi fait partie du Conseil d’administration de la BNA Bank.

Mehdi Mejdoub est titulaire d’un doctorat en finances, spécialité microfinance, de l’IHEC Tunis.