Malek Zahi vante l'expérience égyptienne dans la lutte contre la pauvreté

Dans une déclaration accordée le 31 octobre 2022 à l'Agence de presse égyptienne "Middle East News Agency", le ministre des Affaires sociales Malek Zahi a affirmé que l'Egypte était un pays avant-gardiste et connu pour son soutien historique aux causes arabes. Il a, également, souligné la solidité des relations tuniso-égyptiennes et a mis l'accent sur la coopération entre les deux pays.

Cette déclaration aurait pu s'arrêter là, Malek Zahi aurait accompli son devoir à merveille en s'arrêtant aux discours diplomatiques d'usage. Néanmoins, le ministre a souhaité en rajouter une couche. Il a affirmé que l'expérience égyptienne dans la lutte contre la pauvreté était un modèle à suivre. Il a révélé que la Tunisie suivra cet exemple "extraordinaire", notamment dans la lutte contre l'addiction et la consommation de drogue.





Malek Zahi ne semble pas savoir que le taux de pauvreté en Egypte était égal à 29,7% pour la période 2019-2020. Ce chiffre a été publié par l'Agence centrale pour la mobilisation du public et pour les statistiques, entité étatique chargée d'élaborer les données officielles de l'Egypte. Ceci signifie que des 104.3 millions d'Égyptiens, plus de trente millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté. A noter que ce seuil avait été fixé par les autorités officielles à 1,7 USD par habitant par jour, soit 5,47 dinars tunisiens. Les standards internationaux le fixent à deux dollars.

En Tunisie, les estimations de la Banque mondiale, publiées en juin 2021, indiquent que 15,5% des Tunisiens vivaient sous le seuil de la pauvreté avant la propagation du Coronavirus. Ce chiffre a progressé pour s'établir à 21% en raison des conséquences désastreuses de la pandémie. Nous sommes, donc, encore loin des 29,7% déclarés en Egypte. Les experts estiment que le taux de pauvreté pourrait atteindre les 32% d'ici l'année 2023.

De plus, l'Egypte s'est distinguée par une inflation record de 15,3% entre août 2021 et août 2022. Il s'agit des données officielles publiées par la Banque centrale égyptienne. Or, l'Institut national de la statistique a indiqué que l'inflation entre septembre 2021 et septembre 2022 a atteint 9,1%. Même s'il s'agissait d'une hausse record. Le chiffre est encore loin de celui de nos voisins égyptiens. Selon la Banque mondiale, le revenu national net par habitant en Egypte est égal à 3.174 dollars contre 3.358 dollars en Tunisie, soit 264,5 dollars par mois en Egypte contre 279,83 en Tunisie. L'écart entre les taux d'inflation et celui du revenu moyen est notable et démontre des écarts entre la situation économique des deux pays.





Il semblerait que le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi ait besoin d'un petit briefing avant d'accorder de telles déclarations "choc" (ou de s'adonner à des actes de propagande).

Alors que les Tunisiens attendent encore des explications sur les réformes envisagées au niveau du système des compensations et du contenu des accords avec le FMI, le ministre des Affaires sociales préfère flatter les pays amis et en faire l'éloge...quitte à dire n'importe quoi.





S.G