Majdi Karbai : les Tunisiens détenus illégalement en Serbie entament une grève sauvage de la faim !

Imprimer

Le député Majdi Karbai est revenu, dans un post Facebook daté de lundi 31 octobre 2022 sur les conditions « inhumaines » des Tunisiens détenus en Serbie « illégalement ». Des conditions qui ont poussé ces derniers à entamer une grève sauvage de la faim pour réclamer « leur dignité et la dignité de tout Tunisien victime de ces pratiques », lit-on dans ce post. Et de noter qu’il n'existe aucun contrôle sur les conditions de leur détention de la part d’organisations humanitaires, ces dernières étant interdites d’accéder aux lieux de détention.

L’élu a ainsi précisé que, selon des témoignages, certains des soixante Tunisiens, venant d’Istanbul en Turquie et retenus à l’aéroport de Belgrade malgré leur situation légale, ont été victimes de violences par les autorités portuaires suite à leur refus de signer leur décision d’extradition vers la Turquie. Il a aussi indiqué que neuf d’entre eux ont été renvoyés de force vers l’aéroport d’Istanbul.

Dimanche 30 octobre 2022, Majdi Karbai avait annoncé, que plus de vingt Tunisiens arrivant de Turquie vers la Serbie avaient été détenus, portant leur nombre total à soixante personnes. Et de dénoncer le silence des autorités tunisienne et diplomatique face à cette détention forcée, qui constitue un crime.

Rappelons que la Serbie a décidé d’imposer un visa pour aux Tunisiens à partir du 20 novembre 2022, avait annoncé le "Dipartimento federale di giustizia e polizia" dans un tweet du 22 octobre 2022.

I.N