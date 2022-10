Démantèlement d’un réseau de migration clandestine vers l’Europe

Un réseau de migration clandestine vers l’Europe a été démantelé par les services de la direction de renseignements et recherches et de l’unité de recherches et d’investigation de la Garde nationale de l’Aouina.

D’après la page officielle du porte-parole de la Garde nationale, le colonel-major, Houssemeddine Jebabli, ce mardi 25 octobre 2022, un réseau international opérant entre la Tunisie et la Turquie a été démantelé. Sept personnes ont été appréhendées, dont deux frères de nationalité étrangère, et des sommes d’argent ont été saisies. Ces sommes comprennent 194.000 DT, 1980 euros et 805 livres turques dans le domicile de l’un des membres du réseau à Bizerte.

Les membres du réseau appréhendés ont été placés en détention après consultation du ministère public.

Des réseaux de migration clandestine acheminent de jeunes Tunisiens vers l’Europe en passant par la Serbie contre des sommes d’argent allant jusqu’à 20.000 DT la personne, dans certains cas.

R.B.H