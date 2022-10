Kaïs Saïed, législatives, compensations… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 24 octobre 2022 :

Kaïs Saïed discute de la situation économique et sociale avec Najla Bouden

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, lundi 24 octobre 2022, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden au palais de Carthage, pour discuter de l’action gouvernementale d’une manière générale, et plus particulièrement, des situations financière, économique et sociale. La rencontre a, également, permis d’aborder les impacts des changements internationaux sur la Tunisie et la nécessité de prendre les mesures susceptibles de réduire leurs répercussions

Kaïs Saïed face à Leila Jaffel : rien ne peut être accompli sans une justice équitable

Le président de la République a reçu, lundi 24 octobre 2022, la ministre de la Justice, Leila Jaffel, au palais de Carthage. Lors de cette rencontre, le président de la République a souligné l’impératif d’appliquer la loi à tous, considérant que rien ne pouvait être accompli que dans le cadre d’une justice équitable. Cette rencontre a, également, permis d’aborder plusieurs affaires, tout en mettant l’accent sur la nécessité de révéler toutes les vérités et de sanctionner conformément aux dispositions de la loi tous ceux qui la dépassent.

Législatives : l'Isie prolonge les délais de dépôt des candidatures

L'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a annoncé la prolongation des délais de dépôt des candidatures pour les élections législatives anticipées du 17 décembre 2022. Dans un communiqué du 24 octobre 2022, soit la date officielle de la clôture du dépôt des candidatures, l'Isie a annoncé que les individus désirant se présenter aux législatives et ceux dont les dossiers étaient inachevés auront aussi la possibilité de compléter la procédure et de déposer leurs dossiers jusqu'à jeudi 27 octobre 2022.

Malek Zahi : la révision des compensations est encore à l'étude

« Il existe des réformes nécessaires et indispensables pour sauver le pays. Nous ne nous inscrirons dans aucune politique qui pourra porter préjudice au travailleur ou citoyen tunisien », a déclaré Malek Zahi, ministre des Affaires sociales au sein du gouvernement de Najla Bouden, ce lundi 24 octobre 2022. Lors d'une conférence donnée ce matin le ministre a ajouté : « La porte du dialogue reste ouverte avec les partenaires sociaux. Tout pas en avant devra faire l’objet d’un accord ». Il a, par ailleurs, indiqué que le dossier de la révision– et non levée - des compensations, reste encore ouvert et qu’il sera abordé avec les partenaires sociaux afin de délimiter les catégories sociales concernées.

Najla Bouden prête à réinstaurer les canaux de communication avec les médias sous condition

Le président de la Haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle (Haica), Nouri Lajmi a indiqué que la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, était prête à communiquer avec les médias. Seule condition à cet échange, que les médias réduisent les critiques de bas niveau. Nouri Lajmi a expliqué qu'une nouvelle relation entre la Kasbah et les médias pourrait bientôt voir le jour. Il a mis en garde contre la politique du silence.