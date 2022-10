Kaïs Saïed discute de la situation économique et sociale avec Najla Bouden

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, lundi 24 octobre 2022, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden au palais de Carthage, pour discuter de l’action gouvernementale d’une manière générale, et plus particulièrement, des situations financière, économique et sociale.

La rencontre a, également, permis d’aborder les impacts des changements internationaux sur la Tunisie et la nécessité de prendre les mesures susceptibles de réduire leurs répercussions aussi bien au niveau des équilibres financiers de l’Etat, qu’au niveau de la réduction des perturbations, naturelles ou pas, liées au manque de certains produits ou l’augmentation excessive des prix des marchandises.

S.H