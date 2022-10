Le PDL appelle le FMI à publier les détails de l’accord conclu avec la Tunisie

Le parti destourien libre (PDL) a indiqué, dans un communiqué rendu public lundi 24 octobre 2022, avoir adressé une correspondance à la directrice du FMI pour l’appeler à publier le document de l’accord objet des négociations ainsi que le document des engagements présentés par le gouvernement en vue de contracter le crédit.

Le PDL affirme dans son communiqué qu’il a entrepris cette démarche dans la mesure où il représente une "large frange du peuple tunisien", qui lui, n’est pas au courant du contenu de l’accord qui devrait être conclu entre le gouvernement Bouden et le FMI. « Cela suscite des craintes et des inquiétudes chez les Tunisiens d’autant plus que les anciens gouvernements avaient déjà conclu des accords avec le FMI sans les appliquer ce qui avait conduit à leur rupture et à la dégradation de la situation économique et financière du pays », précise le parti présidé par Abir Moussi.

Le parti a ajouté que les huit points publiés par le FMI à propos des négociations n’ont pas donné un aperçu clair concernant les détails des engagements du gouvernement.

Le parti a exhorté l’institution du FMI à respecter les droits socio-économiques du peuple tunisien et à ne pas signer d’accord qui n’a pas été consulté par les Tunisiens et qui n’a pas été discuté démocratiquement au sein des cadres institutionnels compétents.

S.H