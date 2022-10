Harak 25-Juillet accuse Naoufel Saïed de comploter pour livrer la Tunisie aux chiites

Certains veulent livrer la Tunisie aux chiites. C’est ce que pensent les membres du Harak du 25-Juillet. Lors d’un point de presse tenu lundi 24 octobre 2022 sous les cieux d’une Tunisie majoritairement sunnite de rite malikite, les dirigeants de ce mouvement ont accusé Naoufel Saïed – frère du président de la République – d’être derrière ce complot.

Selon leurs dires, « la frappe vient du palais de Carthage, du frère du président de la République ». L’influence de Naoufel Saïed est telle que celui-ci œuvre, aujourd’hui, à transformer la face de la géopolitique en poussant la Tunisie dans les labyrinthes des tiraillements politiques régionaux pour que les chiites (l’Iran, ndlr) s’en emparent.

Ils ajoutent, également, que le prochain parlement permettrait la concrétisation de ce projet assurant que le pouvoir placera ses pions à l’Assemblée et que les noms des élus sont déjà connus. Ceci n’est autre qu’un renouveau de l’islam politique qui débarquera, à leur sens, sous un nouveau visage. « Il y a alliance. C’est clair. On connait l’identité de l’ami du président et les liens entre lui et le mouvement Ennahdha (…) Le jeu politique est entre les mains de la famille », a déclaré l’un des dirigeant du Harak.





