Protestations nocturnes : douze jeunes placés en garde à vue

Imprimer

Neuf personnes ont été placées en garde à vue, dimanche 23 octobre 2022, pour association de malfaiteurs après une nuit de protestations et d’affrontements avec les forces de l’ordre à la cité Ennour à Kasserine.

D’autre part, le ministère public près le Tribunal de première instance de La Manouba a ordonné la mise en garde à vue de trois jeunes pour des actes de trouble et la libération de quatre mineurs arrêtés pour avoir bloqué les routes à Tebourba et incendié les pneus.

Ces derniers jours, plusieurs quartiers, dont Tebourba, Douar Hicher et Ettadhamen, ont été le théâtre de protestations nocturnes et d’affrontements avec les forces de l’ordre.

Rapellons, également, que le ministère de l'Intérieur avait indiqué, le 20 octobre que le frère d’un ancien candidat à la présidentielle de 2014 et trois autres personnes ont été arrêtés et placés en garde à vue.

Ceux-ci sont suspectés d’avoir soudoyé quelques habitants de Kasserine pour semer le trouble dans la région et sont accusés d’association de malfaiteurs et d’attentat contre la sûreté intérieure de l’État ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d'inciter les gens à s'armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire tunisien.

S. H