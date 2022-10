Kaïs Karoui nargue les partis de l'opposition

Le membre de la campagne explicative du président de la République, Kaïs Karoui a affirmé qu'il comprenait la frustration des partis de l'opposition. Il a considéré que le président de la République, Kaïs Saïed, a réussi là où ces entités politiques ont échoué. « Il a accompli une bonne chose ! Une chose à laquelle ils n'avaient pas pensé... Ils étaient occupés par les rencontres entre présidents de partis et le Cheikh », a-t-il ajouté en faisant référence à Rached Ghannouchi, président du mouvement Ennahdha.





Invité le 22 octobre 2022 par Myriam Belkadhi durant l'émission "Le grand débat" et diffusée sur les ondes de la radio Shems Fm, Kaïs Karoui a affirmé que 150 mille bénéficiaires de l'amnistie générale ont rejoint la fonction publique. Interpellé sur l'inexactitude de ce chiffre par le membre du parti Attayar Nabil Hajji également présent sur le plateau, Kaïs Karoui a essayé d'éviter de se ridiculiser encore plus en usant de l'expression "des milliers de fonctionnaires publics". Il a considéré que ces individus représentaient des grains de sable bloquant la machine.













« Ils sont partout... Au sein du ministère de l'Intérieur, dans les institutions sécuritaires, dans la Garde nationale ou encore dans la Douane... Il (Kaïs Saïed) s'est retrouvé face à un pays à l'arrêt... Il s'est retrouvé devant des lois ayant aggravé le déficit commercial. Celles-ci ont permis à certains Etats d'inonder le marché tunisien avec leurs produits », a-t-il poursuivi.





Kaïs Karoui a considéré que le chef de l'Etat tentait de réformer la justice contrairement à ceux qui l'ont précédé. Il a insisté sur l'impact de la monopolisation et de la spéculation. Il a estimé que le parlement devait en premier lieu promulguer des lois et en second lieu exercer un contrôle sur le gouvernement. Il a assuré que le prochain parlement disposera de ces deux prérogatives.

S.G