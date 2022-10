L'astrophysicienne tunisienne Lina Necib remporte le prix Valley Prize 2023

La chercheuse et professeur en astrophysique des particules, Lina Necib, a remporté le prix Valley Prize 2023 en physique pour ses études sur la matière noire. Le Valley Prize est décernée par la "American Physical Society" (APS) à une personne en début de carrière pour une contribution scientifique exceptionnelle à la physique et pouvant avoir un impact significatif dans leur spécialité. En tant que gagnante du prix, Lina Necib sera, aussi, invitée en tant que panéliste durant l'une des conférences organisées par la APS en mars ou en avril.





Lina Necib a prouvé que la matière noire laissait derrière elle une preuve de son existence. Cette découverte a eu lieu en 2020. La chercheuse a découvert l'existence d'un flux stellaire massif, une sorte de ruban d'étoiles restant, lorsqu'une galaxie est déchirée et étirée, en orbite à la périphérie de la Voie lactée.

Lina Necib est professeur assistante en physique au Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux Etats Unis d'Amérique. Elle est titulaire d'un doctorat en physique obtenu en 2017 au même établissement et portant sur la physique des hautes énergies. Avant cela, elle a obtenu en 2012 un diplôme de bachelor en Physiques et Mathématiques. Lina Necib a obtenu son baccalauréat en Tunisie avant de partir aux Etats-Unis.



S.G