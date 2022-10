Kaïs Saïed, législatives, Abir Moussi… Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est déjà minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 17 octobre 2022 :

Kaïs Saïed à propos du drame de Zarzis : il s’agit de traite de personnes !

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, lundi 17 octobre 2022, au palais de Carthage, le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine et le directeur général de la sûreté nationale, Mourad Saïdane. Lors de cette rencontre, le président de la République a souligné que la liberté s’exerce dans le cadre de la loi et qu’il n'est pas question d'accepter le dénigrement des institutions de l'Etat ou de ses symboles. Le président de la République a insisté, également, sur la nécessité d’approfondir les enquêtes dans l’incident du naufrage de l’embarcation à Zarzis, ainsi que les autres incidents d’autant plus que plusieurs preuves concordent et prouvent l’implication de parties bien déterminées dans la traite des personnes.

Drame de Zarzis - Kaïs Saïed : chacun devra assumer ses responsabilités !

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 17 octobre 2022, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement Najla Bouden. Cette réunion a été l’occasion pour discuter de nombreuses questions liées à l’action du gouvernement et au fonctionnement normal de nombreux services publics. Les deux parties ont longuement évoqué les questions concernant la migration et les drames successifs liés au naufrage de nombreux migrants lors de leur traversée vers la rive nord de la Méditerranée





Une enquête judiciaire pour connaître toute la vérité sur le drame de Zarzis

Le président de la République a reçu, aujourd’hui lundi 17 octobre 2022, au Palais de Carthage, Leïla Jaffel, ministre de la Justice. La rencontre a permis de traiter de la marche du service public et les activités de l’inspection générale du département de la Justice dont notamment les dossiers encore en étude. Et parmi les points soulevés, on citera l’ensemble des défaillances enregistrées ayant conduit au naufrage de l’embarcation au large de Zarzis. Le chef de l’Etat a mis l’accent, à ce propos, sur la nécessité de faire assumer à chaque partie la responsabilité qui lui incombe aussi bien à l’échelle régionale ou nationale.

Farouk Bouasker : 1.705 candidats aux législatives ont récolté leurs parrainages

L'instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a tenu, ce lundi 17 octobre 2022, une conférence de presse pour présenter l’avancement du processus électoral avec l’ouverture, ce matin, du dépôt des candidatures aux législatives anticipées de 2022. Le président de l’Instance, Farouk Bouasker, a indiqué, à cette occasion, que le nombre de parrainages a atteint 326.000 citoyens qui ont signé auprès des bureaux régionaux de l’Isie ou des municipalités, ajoutant qu’il est prévu que ce nombre augmente significativement dans les prochains jours.







Abir Moussi transportée en ambulance après son malaise devant le ministère de l’Intérieur

La présidente du Parti Destourien Libre (PDL), Abir Moussi, vient d’être transportée dans une ambulance après avoir été victime d’un malaise devant le siège du ministère de l’Intérieur. Abir Moussi avait décidé tard dans la soirée du samedi 15 octobre 2022, d’observer une grève de la faim devant le ministère de l’Intérieur. Abir Moussi a indiqué que cette décision a été prise pour protester contre la violence dont elle a été victime pendant la manifestation de son parti devant le ministère du Commerce, mais aussi contre les imprécisions du ministère de l’Intérieur. « Le communiqué du ministère de l’Intérieur est une honte.