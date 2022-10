Quatrième nuit de protestation à la Cité Ettadhamen

Les protestations nocturnes ont repris, lundi 17 octobre 2022, à la Cité Ettadhamen, pour la quatrième nuit consécutive et des confrontations se sont déclarées entre manifestants et forces de l’ordre.

Les jeunes du quartier ont manifesté leur colère. Ils ont incendié les pneus et mis le feu dans les poubelles pour bloquer les routes du quartier.

Les forces de la Garde nationale ont utilisé le gaz lacrymogène et les tirs en l’air pour disperser les protestataires.

Rappelons que de vives tensions et des heurts ont eu lieu, dans les soirées des 14 et 16 octobre 2022, entre les forces de l'ordre et un groupe de jeunes à la Cité Ettadhamen dans la capitale Tunis.

Les forces de l'ordre, présentes sur place, tentent de disperser les jeunes manifestants à coup de bombes de gaz lacrymogène. Les jeunes ont barré la route avec des bennes à ordures et des pneus brûlés. Certains casseurs tentent de forcer le passage vers une avenue marchande pour s’en prendre aux commerces.

Le décès d’un jeune de 24 ans originaire d’El Omrane supérieur, Malek Slimi, à l’hôpital Charles Nicole des suites d’un accident survenu suite à une course poursuite avec les forces de l’ordre, a provoqué des tensions dans la région.

S.H