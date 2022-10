Mondial de l'Automobile de Paris : la 4L et la R5 à l'honneur chez Renault

124 ans après sa création, Renault continue à être l'un des constructeurs automobiles les plus connus du monde en proposant une variété de véhicules répondant aux différents besoins des particuliers mais aussi des professionnels. Afin de satisfaire les amateurs d'auto et de mécanique, Renault a participé au Mondial de l'Automobile de Paris, se déroulant au Parc des Expositions de Paris Porte de Versailles, du 17 au 23 octobre, en présentant plusieurs modèles de voitures hybrides et électriques.









Renault a révélé au grand public le modèle Renault 4EVER Trophy inspiré directement de la mythique 4L. Il s'agit d'un SUV électrique de 4,06 mètres de long, 2,1 mètres de large et 1,9 mètre de haut.













Le modèle 4EVER Trophy dispose d'un moteur lui garantissant une puissance de 140 chevaux. Le véhicule dispose d'une batterie de 42 kWh. Il sera commercialisé d'ici l'année 2025.

















Renault a également profité de l'occasion pour célébrer le 50ème anniversaire du lancement de l'emblématique R5. Ainsi, le Mondial de l'Automobile de Paris marquera le retour de la R5, mais cette fois en version électrique. Ce véhicule sera doté d'une batterie lui garantissant près de 400 kilomètres d'autonomie.

La nouvelle R5 devrait succéder à la Zoé tout en héritant une grande partie de ses caractéristiques telles que son moteur d'une puissance de 100 Kwh soit 136 chevaux.









Un autre SUV a été présenté lors du même événement. Il s'agit de la Renault "All new Austral e-tech full hybrid". Ce modèle dispose d'un moteur thermique d'une puissance de 131 chevaux et d'une motorisation électrique de 96 kW.













La Austral fait 4,5 mètres de longueur, 1,8 mètre de largeur et 1,6 mètre de hauteur. Le véhicule peut atteindre une vitesse maximale de 175 km/h et atteindre les 100 km/h en seulement 8,4 secondes.

















En plus des SUV, Renault a présenté sa nouvelle Mégane E-Tech. Il s'agit d'une berline électrique équipée d'un moteur pouvant aller jusqu'à 160 kW, soit 218 chevaux. Ceci lui permet de passer de zéro à 100 km/h en 7.4 secondes. La vitesse maximale de cette Mégane est égale à 160 km/h.

















La Mégane E-Tech dispose d'une batterie pouvant atteindre une capacité de 60 kWh lui garantissant une autonomie de 470 km. Cette berline fait 1,7 mètre de largeur, 1,5 mètre de hauteur et 4,2 mètres de longueur.













Renault a présenté la version E-Tech full hybrid de son SUV coupé l'Arkana.









S.G