Mondial de l'Automobile de Paris : BYD présente les modèles Seal, Tang et Han

Le constructeur automobile chinois, Build Your Dreams (BYD) participe au Mondial de l’Automobile de Paris qui se déroule au Parc des Expositions de Paris Porte de Versailles, du 17 au 23 octobre, tel qu'annoncé en août dernier. BYD, premier fabricant mondial de véhicules à énergies nouvelles et de batteries électriques, avait indiqué dans un communiqué publié le 27 juillet 2022 qu'il présentera sa dernière gamme de produits et technologies pour voitures particulières au public automobile européen.





BYD a choisi de participer au salon avec trois modèles : BYD Seal, BYD Tang et BYD Han. Le premier modèle baptisé "Seal" est une berline électrique dotée d'une batterie pouvant aller jusqu'à 82,5 kWh. Ceci lui garantit une autonomie de 700 km.













La BYD Seal fait 4,8 mètres de long, 1,88 mètre de large et 1,46 mètre de haut. Elle est disponible en trois versions : une première avec un moteur de 204 chevaux, une deuxième à un moteur à 313 chevaux et une troisième à deux moteurs à 218 chevaux et à 204 chevaux.













La berline chinoise dispose, également, d'une panoplie d'atouts technologiques tels qu'un écran tactile large et orientable du format paysage au portrait, des radars et caméras 360 degrés et une assistance à la conduite.

Le modèle Tang est, quant à lui, un SUV électrique à quatre roues motrices. Il est doté d'un moteur de 180 kW d'une puissance de 516 chevaux lui permettant de passer de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes.













Ce modèle fait 4,8 mètres de longueur, 1,9 de largeur et 1,7 de hauteur. Côté intérieur, la BYD Tang est équipée d'un système de climatisation automatique bizone avec système de purification d’air des particules fines, d’un volant chauffant et d’une sellerie en cuir haut de gamme.





La BYD Tang dispose d'un régulateur de vitesse adaptatif, d'un système de freinage d’urgence autonome AEB ou encore d'une reconnaissance des panneaux TSR.

Enfin, le modèle Han est, lui aussi, une berline électrique de 4,9 mètres de longueur, 1,9 de largeur et 1,4 de hauteur. Il est doté d'une batterie LFP de 77 kWh d'une autonomie maximale de 521 km.













Grâce à un moteur de 487 chevaux, la BYD Han peut passer de 0 à 100 km/h en 3.9 secondes. La vitesse maximale du véhicule est de 190 Km/h.









La BYD Han dispose d'un système anti-blocage des roues et d'une direction assistée électrique.

