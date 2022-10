Ras Jedir : des contrebandiers aspergent un agent douanier d’essence et tentent de le brûler vif

Imprimer

Le syndicat unifié des agents de la Douane a publié hier, dimanche 16 octobre 2022, un communiqué de presse pour dénoncer une agression commise au poste frontalier de Ras Jedir, contre un agent.

L’agent en question a été agressé par des contrebandiers samedi, précise le syndicat, qui l’ont aspergé d’essence et ont tenté de le brûler vif. Il a été pris en charge à temps et se trouve actuellement en réanimation à l’hôpital.

Le syndicat a déploré l’absence des responsables de la région et annoncé que le brassard rouge sera porté, mardi et mercredi, par tous les agents et cadres de la Douane de Médenine et qu’un avocat sera mis à la disposition de la victime pour assurer le suivi de l’affaire et engager les poursuites contre les agresseurs.

M.B.Z