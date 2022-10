Nemsia : l’accord avec le FMI ouvrira les portes des financements étrangers

Encore à Washington, la ministre des Finances, Sihem Nemsia a annoncé dans une déclaration à la chaîne Wataniya 1, samedi 15 octobre 2022, que la délégation tunisienne était parvenue à un accord avec les experts du FMI pour un nouveau financement pour la Tunisie, soulignant que cet accord constitue un pas positif qui permettrait à la Tunisie de rétablir une certaine stabilité sur le plan économique et financier et lui ouvrirait les portes pour obtenir de nouveaux financements de la part d’autres bailleurs de fonds internationaux, dont les négociations sont restées tributaires de la conclusion de l’accord avec le FMI.

La ministre des Finances a assuré lors de son intervention que la délégation tunisienne a présenté un programme de réformes tuniso – tunisien pour relancer la croissance, notant que l’importance de l’accord consiste dans l’ouverture des portes pour parvenir à de nouvelles sources de financement étrangères, qui consolideraient les équilibres des finances publiques.

Rappelons que le FMI et les autorités tunisiennes sont parvenus à un accord pour soutenir les politiques économiques de la Tunisie avec un accord de 48 mois au titre du Mécanisme élargi de crédit (MEDC) d'environ 1,9 milliard de dollars, indique le Fonds dans un communiqué publié ce samedi 15 octobre 2022.

Le nouveau programme tunisien soutenu par le FMI vise à restaurer la stabilité macroéconomique, à renforcer les filets de sécurité sociale et l'équité fiscale, et à accélérer les réformes qui favorisent un environnement propice à une croissance inclusive et à la création d'emplois durables.

La communauté internationale peut grandement contribuer au succès du programme des autorités par le déblocage rapide de financements supplémentaires, a ajouté le Fonds. La validation finale de l'accord doit se faire au niveau du conseil d'administration du fonds.

S.H