Brahim Bouderbala candidat aux prochaines élections législatives

L'ancien président de l'Ordre national des avocats de Tunisie et membre de l'initiative « Pour que le peuple triomphe », Brahim Bouderbala a affirmé que la tenue des élections législatives anticipées du 17 décembre 2022 représente une étape de plus vers la concrétisation du processus entamé depuis le 25 juillet 2021. Il a estimé que ceci facilitera, par la suite et indirectement, l'amélioration de la situation économique et sociale.





Invité le 11 octobre 2022 de l'émission "Midi Med" diffusée sur les ondes de Radio Med, Brahim Bouderbala a insisté sur l'importance de la réussite du processus entamé par le président de la République. Il a indiqué qu'il comptait se présenter aux élections législatives. Il a précisé qu'une liste des membres de l'initiative « Pour que le peuple triomphe », candidats aux élections, sera rendue publique à la date du 24 octobre 2022.





Bouderbala a expliqué qu'il avait été contacté par ses voisins, amis et plusieurs autres personnes habitant dans la même circonscription électorale afin de lui demander de se présenter aux élections législatives anticipées du 17 décembre 2022. Il s'est réuni avec eux afin de débattre de la chose. 24 heures après cette réunion, il avait été contacté par des personnalités publiques et des dirigeants de plusieurs organisations nationales telles que l'UGTT.













L'ancien bâtonnier a précisé que les habitants de la région et les personnes l'ayant appelé à se présenter aux élections avaient entamé la collecte des 400 parrainages nécessaires. Il a indiqué qu'il n'aspirait pas à devenir président de la prochaine Assemblée des représentants du peuple. Il a réaffirmé qu'il était l'un des soldats de la Tunisie et qu'il sera toujours au service du pays.

Par ailleurs, Brahim Bouderbala a indiqué qu'il n'était pas en contact avec le président de la République, Kaïs Saïed depuis la clôture des travaux de la commission nationale consultative pour une nouvelle République.





