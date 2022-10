Cérémonie de remise des prix de la 12e édition d’Orange Summer Challenge

Imprimer





La douzième édition d’Orange Summer Challenge (OSC) a été clôturée, dans la soirée de mardi 11 octobre 2022, à la Cité de la culture avec en lisse quatre équipes finalistes. Chacune a présenté un projet innovant sous la thématique Tech4Good.

Après une phase ideation durant laquelle les candidats ont été étroitement accompagnés pour peaufiner leurs idées de projets et un passage dans l’école de Code à l’Orange Digital Center, les équipes finalistes sont passées au prototypage dans l’un des Fablab d’Orange. Afin d’être fin prêts à la présentation de leurs innovations, les candidats ont été coachés par l’acteur Hamdi Hadda et le coach Fares Ben Souilah.

Sur scène et face à un public composé d’étudiants, de journalistes, d’académiciens, du personnel d’Orange Tunisie et ses partenaires, EY Tunisie et la GIZ notamment, les finalistes ont pitché et soumis au vote le fruit de trois mois de labeur : VSM Angel, Blindverse, Perrô et FireFlow.

VSM Angel se veut l’ange gardien des bébés prématurés. Avec un système de monitoring, elle permet au personnel soignant de suivre au plus près l’état de santé des bébés nés prématurés et ce qu’ils soient dans des établissements de santé publics ou privés. Le projet a été développé en collaboration avec le service de néonatologie de l’hôpital Mongi Slim.

Blindverse est, elle, un appui technologique aux personnes malvoyantes. Grâce à cette solution basée sur des lunettes intelligentes les utilisateurs devraient être en capacité d’interagir davantage avec leur environnement et sortir ainsi un peu de l’obscurité dans laquelle ils vivent. La solution a été développée en collaboration avec l’association Loisirs et cultures pour les non et mal voyants (Ibsar).

La solution Perrô vient, elle, sous forme d’un petit robot perroquet pour appuyer les enfants souffrant de troubles du langage. Grâce à la collecte de data, entre autres, cet assistant virtuel ludique permet un suivi minutieux de l’évolution de la situation de l’enfant et par ses parents et par son orthophoniste traitant.

FireFlow se veut, elle, une réponse à une problématique majeure en Tunisie : les feux de forêts. Ce système de nœuds connectés permet, une fois placé dans les zones exposées aux risques incendies, de détecter les feux de forêts, anticiper le comportement du feu et ainsi anticiper une intervention à temps.

Au terme de cette soirée et suite au vote, c’est l’équipe Perrô qui a remporté le premier prix. Les deuxième et troisième prix ont été attribués, respectivement, aux équipe FireFlow et Blindverse. Le quatrième prix a, lui, été décerné à l’équipe VSM Angel.

Il convient de rappeler qu’Orange Summer Challenge est une compétition qui réunit des étudiants doués issus de spécialités académiques complémentaires (développement web et mobile, UX/UI design, design industriel, intelligence artificielle, big data, data science et systèmes embarqués) afin de concevoir des solutions technologiques innovantes à impact social. Neuf pays y participent pour promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat.

N.J