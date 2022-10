Opel dévoile les nouvelles Astra GSe et Astra Sports Tourer GSe

GSe, le retour ! Après avoir annoncé qu’Opel allait faire revivre le sigle GSe, sous-marque signant les modèles dynamiques et électrifiés, la marque au Blitz publie aujourd’hui les informations et images des premiers modèles GSe : les nouvelles Opel Astra GSe et Opel Astra Sports Tourer GSe.

Hybrides rechargeables disponibles en break Sports Tourer et en cinq-portes, ces nouveautés offriront un équilibre optimal entre confort de conduite et comportement orienté vers la performance, le tout combiné à une conscience environnementale marquée.

« Les nouvelles Astra GSe et Astra Sports Tourer GSe sont les voitures idéales pour lancer notre nouvelle sous-marque dynamique, en parfaite adéquation avec notre stratégie visant à devenir une marque 100% électrique d’ici 2028 », déclare Florian Huettl, CEO d’Opel.

Avec une puissance système de 165 kW/225 ch et un couple maximal de 360 Nm (consommations mixtes WLTP1 : 1,2-1,1 l/100 km, émissions de CO2 26-25 g/km ; chiffres en cours d’homologation), les nouvelles Astra GSe et Astra Sports Tourer GSe rivalisent avec les meilleures de leurs catégories tant en termes d’accélérations, de repises que pour la vitesse maximale.

Par rapport aux autres modèles Astra, le comportement dynamique de ces GSe se montre encore plus agile et précis : la direction, la suspension et les freins répondent immédiatement et de manière prévisible à chaque action du conducteur.

Le constructeur allemand a obtenu cette qualité de comportement, nettement plus orientée vers la performance, en dotant ces nouvelles Opel Astra GSe d’un châssis spécifique, abaissé de 10 millimètres. Les nouvelles venues offrent une stabilité supérieure dans les virages, au freinage et, comme toutes les Opel, à grande vitesse sur Autobahn.

Le calibrage sportif de la direction est spécifique à la GSe, tandis que les ressorts de suspensions avant et arrière disposent de lois spécialement adaptées à une conduite dynamique, sans pour autant négliger le confort. Les amortisseurs sont dotés de la fonction FSD (Frequency Selective Damping), qui permet d’obtenir des caractéristiques d’amortissement différentes à haute fréquence (contrôle de la suspension) et à basse fréquence (contrôle de la caisse). Les réglages de l’ESP sont également spécifiques aux modèles GSe, avec un seuil d’activation retardé pour s’adapter à une conduite dynamique.

L’Opel Astra de nouvelle génération est une interprétation affirmée et épurée du style de la marque ; les éléments spécifiques à la GSe lui donnent un look encore plus fort. A l’extérieur, le design des jantes en alliage léger de 18 pouces – inspirées du concept Manta GSe 100% électrique – le bouclier et le masque avant spécifiques ainsi que l’emblème GSe sur le hayon, ne laissent aucun doute sur le caractère dynamique du modèle. A l’intérieur, les ambitions sportives sont soulignées par les sièges avant performance habillés d’Alcantara. S’ils sont réservés à la GSe, ils viennent aussi rappeler tout le savoir-faire qu’Opel a accumulé depuis longtemps en matière de qualité ergonomique des sièges. Cette qualité d’assise, reconnue par la certification AGR, est particulièrement remarquable dans la catégorie des compactes où figure l’Astra.

Le label Opel « GSe » était jusque-là l’abréviation de « Grand Sport Einspritzung » (injection Grand Sport), comme c’était le cas pour les Opel Commodore GS/E ou Monza GSE. GSe est désormais la sous-marque sportive haut de gamme d’Opel, signifiant dorénavant « Grand Sport électrique ». En mariant le plaisir de conduire à la mobilité sans émissions locales, les modèles Opel GSe redéfinissent la notion de performance automobile.

D’après communiqué