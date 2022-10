FTF : Al Kaas obtient les droits de diffusion des rencontres de la première division

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé que la chaîne télévisée "Al Kass" avait présenté une proposition conforme aux attentes financières mentionnées dans le cahier des charges de la fédération concernant l'obtention des droits de diffusion. La FTF a décidé de signer un contrat avec cette chaîne télévisée. La fédération a, également, procédé à la création d'une commission chargée de mener les négociations avec les chaînes télévisées tunisiennes.

Dans un communiqué du 11 octobre 2022, la FTF a indiqué que trois autres chaînes télévisées avaient présenté des propositions pour l'acquisition de ces droits. Il s'agit de la Télévision nationale, d'Attessia TV et de Carthage+. La Télévision nationale a soumis une offre inférieure à celle déposée l'année dernière à hauteur de 2,250 millions de dinars et représente près de la moitié du prix indiqué dans le cahier de charges. Attessia TV a, quant à elle, déposé une proposition incluant un droit d'accès et de diffuser trois minutes de chaque rencontre. La proposition représente la moitié de celle soumise l'année dernière par le même établissement et moins de ce qui avait été indiqué dans le cahier des charges. Carthage+ a, aussi, déposé une proposition portant sur le droit d'accès et la diffusion de trois minutes de chaque rencontre. La somme proposée représente la moitié de celle proposée par Attessia TV, soit inférieur au prix indiqué dans le cahier des charges.













La même source a indiqué que la commission chargée de mener les négociations avec les chaînes télévisées tunisiennes se composait de Wassef Jlaiel, Amine Mougou, Hichem Dhib et Mohamed Arbiet. La FTF a, aussi, appelé les présidents des clubs de football de la première division à nommer trois présidents parmi eux chargés de les représenter au sein de cette commission. La FTF a indiqué que l'absence d'accord la poussera à demander une réunion avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden et le ministre des Finances, Sihem Nemsia.

En cas d'impossibilité de conclure un accord avec la Télévision nationale, la FTF tiendra en urgence une réunion avec les représentants des clubs et a évoqué la possibilité de leur accorder à chacun la liberté de disposer des droits de diffusion des matchs qu'ils joueront.

Concernant la diffusion via le streaming, le communiqué a indiqué que l'entreprise Watchnow avait soumis une demande de diffusion des rencontres. La même commission évoquée précédemment se chargera du dossier.

A noter que la FTF avait décidé de permettre aux chaînes télévisées tunisiennes évoquées ci-dessus et à l'entreprise Watchnow de diffuser gratuitement les rencontres jusqu'à la fin du mois d'octobre afin de permettre au public de suivre les matchs.

S.G