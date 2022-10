Samir Majoul et Noureddine Taboubi discutent de la crise économique que traverse la Tunisie

Une rencontre s’est tenue dans la matinée de ce mardi 11 octobre 2022 entre le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) Samir Majoul et le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, dans les locaux du siège de l’Utica.

Un communiqué de la centrale patronale précise que la réunion a porté sur la situation économique, sociale et financière du pays et sur la contribution des deux organisations à surmonter les répercussions de la conjoncture mondiale sur l'économie nationale. Il a notamment été question des difficultés auxquelles la Tunisie est confrontée relatives au maintien des grands équilibres financiers, à la relance de l'économie et au soutien des systèmes de production nationaux afin de contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire nationale et au soutien de la souveraineté économique de la Tunisie.

Les deux parties ont également affirmé leur intention de renforcer le dialogue social afin de préserver la pérennité des institutions, des emplois et du pouvoir d'achat des travailleurs du secteur privé et d'atteindre la stabilité sociale.

M.B.Z