Kaïs Saïed, Taoufik Charfeddine, amendement de la loi électorale… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 10 octobre 2022 :

Face à Charfeddine, Saïed énumère les dépassements dans la collecte des parrainages

Le président de la République a reçu ce lundi 10 octobre 2022, le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine au palais de Carthage. Selon un communiqué de la présidence de la République, la rencontre a porté sur la situation générale dans le pays et la question relative à « l’exploitation de certains conseils municipaux pour refuser la légalisation de signature des parrainages ». Le chef de l'Etat a cité d’autres pratiques dont par exemple « ce qui se passe dans l'une des banlieues nord du pays où on facilite la légalisation des signatures pour ''un certain candidat '' », ou encore « ceux qui terrorisent les citoyens pour collecter les parrainages ».

Farouk Bouasker : il vaut mieux ne pas toucher à la loi électorale à ce stade

Le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Farouk Bouasker, a indiqué, dans une déclaration accordée ce lundi 10 octobre 2022, à radio IFM, que la proposition d’amender la nouvelle loi électorale est encore à l’étude et que l’Isie aura son avis sur le sujet. « Cette proposition vient en réponse à des constats que l’Isie a rapporté et l’Isie aura un avis technique à émettre. A priori il n’y aura pas d'abandon car le processus a été lancé, à l’heure actuelle nous avons enregistré 140.000 parrainages, on peut agir sur des détails techniques pour limiter les cas de fraude mais il est peu probable qu’on abandonne totalement les parrainages. Il vaut mieux ne pas toucher à la loi électorale à ce stade mais si des réajustements techniques doivent être opérés





… Le chef de l’Etat a également évoqué « des fonctionnaires qui exploitent leur pouvoir et l'administration pour servir certains partis ». Dans ce sens, Kaïs Saïed a affirmé, dans une vidéo publiée par la présidence : « Il s’agit de deux personnes qui travaillent au sein du ministère de l’Agriculture. Ceci est documenté. L’une d'elles est responsable des barrages et l’autre, du bétail. Ces deux responsables ont utilisé leur voiture de fonction pour assister à une réunion d’un parti politique dont je tairai le nom. C'est de la corruption ! »

Noureddine Taboubi : organiser un référendum ou des élections ne change rien à la crise actuelle

Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi a critiqué l'octroi de la qualité d'agent chargé de l'éducation aux enseignants suppléants ayant entamé une grève depuis le 26 septembre 2022. Il a estimé que la suspension des cours au sein de certains établissements résultait de la défaillance du pouvoir en place et non-pas des enseignants. Il a souligné la légitimité de leur grève et l'importance de militer contre les formes d'emplois précaires. Dans une déclaration accordée en marge du congrès régional de Tozeur du 10 octobre 2022 à Radio Djerid Fm, Noureddine Taboubi a déploré la dégradation de la situation économique du pays et l'a qualifié de difficile.

Pénurie de carburant : La ministre de l'Industrie explique

La ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, Neila Nouira Gongi, est revenue, lundi 10 octobre 2022, sur les perturbations d’approvisionnement en carburant imputant la problématique à la frénésie des consommateurs et aux dérèglements sur le marché international. Intervenant sur Mosaïque FM, elle a affirmé que le problème était « mondial » évoquant, également, des difficultés de réapprovisionnement et de logistique. « En dépit de la situation des finances publiques, l’approvisionnement n’a pas été interrompu mais il y a eu des perturbations vers la fin de la semaine dernière, sur le Grand Tunis et dans le nord du pays, en particulier », a-t-elle déclaré.